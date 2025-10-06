Ilaria Salis, oggi il voto sull’immunità 

Strasburgo. «Domani l’Europa si gioca la sua credibilità». È la frase che ieri, alla vigilia del voto che deciderà il suo futuro, Ilaria Salis ripete ai suoi colleghi questa frase. Attorno a mezzogiorno l’Europarlamento in seduta plenaria voterà a scrutinio segreto se revocare l’immunità all’europarlamentare di Avs, come richiesto dal governo ungherese, o tutelarla come vittima di una persecuzione politica da parte di Viktor Orban. Come già accaduto in Commissione Affari Giuridici, saranno cruciali i voti dei 188 popolari, il gruppo più numeroso dell'emiciclo. Tra loro diversi tedeschi, polacchi e eletti nei Paesi dell’Est, potrebbero cogliere l’occasione per dare un dispiacere al premier ungherese. E alcuni osservatori sono convinti che, al di là delle dichiarazioni pubbliche, il centrodestra italiano non vorrebbe rigettare Salis nelle carceri magiare: la sua foto con le manette ai polsi e i ceppi alle caviglie davanti alla Corte di Budapest colpì molto l’opinione pubblica italiana non solo di sinistra. Di certo sulla carta i numeri non le sono favorevoli: il fronte del sì all’immunità – socialisti, i Verdi, la Sinistra e i liberali - non va oltre i 310 voti, una cinquantina sotto la maggioranza assoluta, di fatto, a Salis ne mancherebbero almeno una cinquantina.

