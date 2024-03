«Ilaria Salis non è una vittima» 

Budapest. Non si placa, anzi si aggrava, la polemica tra Italia e Ungheria sul caso Salis. Mentre resta il gelo tra le diplomazie, su un muro vicino all’ambasciata magiara a Roma sono comparse delle croci celtiche e scritte contro l’insegnante detenuta in Ungheria dal febbraio 2023: “Ilaria muori”, “Camerati liberi” e “Il fascismo non si processa”. Frasi definite “orrende” dalla leader del Pd, Elly Schlein. «Scritte aberranti - ha commentato la senatrice di Avs, Ilaria Cucchi - che dimostrano come stia montando un clima d’odio».

Le accuse

Nel frattempo, il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó non solo ha confermato le sue accuse all’insegnante di origine sarda, ma ha usato toni ancora più netti, dicendosi «scioccato dalle reazioni italiane» sull’intera vicenda. «In Ungheria - ha sottolineato in un video postato sui social - le persone sono state quasi uccise. La gente è stata quasi picchiata a morte nelle strade, e poi questa signora viene dipinta come una martire o la vittima di un processo ingiusto. Nessuno, nessun gruppo di estrema sinistra, dovrebbe vedere l’Ungheria come una sorta di ring di boxe dove venire a pianificare di picchiare qualcuno a morte». Nuovi attacchi a cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha replicato ripetendo che da parte italiana «non c’è alcuna interferenza» sulla vicenda. «Noi - ha ribadito - ci siamo preoccupati di ciò di cui ci dobbiamo preoccupare, cioè della tutela dei diritti del detenuto: lo facciamo per la signora Salis come per tutti i detenuti italiani nel mondo. All’interno dell’Ue vanno rispettate le regole europee per quanto riguarda la detenzione. Siamo garantisti».

Le opposizioni

Ma l’ennesimo affondo del ministro magiaro ha provocato la polemica politica, con le opposizioni che stavolta hanno accusato la premier Giorgia Meloni di non aver reagito in modo adeguato. Per Elly Schlein, le frasi del ministro magiaro sono «indecenti«. Ma per la leader del Pd è anche «imbarazzante l’atteggiamento timido del governo italiano verso il suo alleato Orban». Anche l’ex premier Matteo Renzi ha battuto sullo stesso tasto, ironizzando sul silenzio della premier: «Ilaria Salis è una cittadina italiana. Giorgia Meloni su questo è molto prudente. Sono più sovranista io di lei...», ha detto il leader di Italia Viva. Contro il governo ungherese ha preso posizione anche l’Anpi: «Le parole del ministro Péter Szijjártó - ha stigmatizzato l’associazione nazionale dei partigiani italiani - sono raccapriccianti e confermano che l’Ungheria di Orban non è uno Stato di diritto e che una cittadina italiana non è sottoposta né a una giusta detenzione, né a un giusto processo».

«È una situazione ridicola, qualcuno lamenta interferenze facendo interferenze», ha detto Roberto Salis, padre di Ilaria. Le dichiarazioni del ministro ungherese «sono assolutamente strane - ha proseguito il padre della 39enne - anche perché poi infrangono le normali ed elementari norme europee: ci si lamenta delle interferenze nella magistratura ungherese facendo interferenza alla magistratura ungherese, stabilendo che mia figlia è già colpevole mentre in tutto il mondo occidentale normalmente l’imputato è innocente fino alla sentenza, ma questo principio qui non vale».

Scontro sul Tg

Infine è polemica anche sul modo in cui il Tg1 ha raccontato lo scontro tra Roma e Budapest. «Nei giorni in cui veniamo a conoscenza delle lettere di Ilaria Salis e della situazione che continua a vivere nelle carceri ungheresi - ha attaccato il vicepresidente del M5s, Riccardo Ricciardi - al ministro degli Esteri di Orban viene offerta la passarella del Tg1 per attaccare il nostro Paese e i media italiani senza dire una parola sulla condizione drammatica della detenzione di Salis».

