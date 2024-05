Ilaria Salis, l’Ungheria replica al padre: «Potrà votare come gli altri detenuti» 

A Ilaria Salis sarà garantito il diritto di voto, come a tutti i detenuti. Il governo ungherese risponde a Roberto Salis, padre della 39enne in carcere a Budapest e ora candidata alle Europee per Avs. L’uomo aveva denunciato che la figlia non potrà votare, ma attribuendo il fatto all’assenza di una normativa italiana. Ma secondo il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs, le sue parole «sono infondate e travisano i fatti: la legge stabilisce che ai detenuti sia data l'opportunità di votare e gli istituti penitenziari sono tenuti a facilitare questo diritto». E quindi invita il padre ad astenersi «da fake news volte a diffamare le carceri ungheresi».

«Trovo singolare essere oggetto dei commenti del portavoce del primo ministro di uno Stato europeo - ha replicato Salis - ma vedo una totale incomprensione del merito: per varie carenze, non so da chi dipendano, di fatto mia figlia non può votare. Mi aspetto che si trovi una soluzione». Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che la Farnesina è al lavoro.

