Ilaria Salis in catene nell’aula del processo: negati i domiciliari 

Budapest. «Le circostanze non sono cambiate» e «tredici mesi di carcere non sono poi tanti». S’infrangono su queste due frasi del giudice Jozsef Sòs, le speranze di Ilaria Salis di uscire dal carcere dove è reclusa dal febbraio del 2023, per attendere l'esito del suo processo ai domiciliari in Ungheria. Arriva senza esitazioni e nessun attimo di riflessione, la decisione della giustizia ungherese che non fa sconti all'attivista italiana, accusata di due aggressioni nei confronti di militanti di estrema destra e di far parte di un'associazione criminale. Troppo pesanti le imputazioni per concederle i domiciliari anche con il braccialetto elettronico e per cambiare il suo status di detenuta pericolosa, quindi trasferita con manette e catene alle caviglie, oltre a essere tenuta da un'agente con un'altra catena come un guinzaglio.

Le proteste

Così è arrivata in aula anche ieri, a nulla sono serviti il clamore mediatico, le reazioni internazionali e gli appelli del Governo italiano. «È stata trattata ancora come un cane», lo sfogo di suo padre Roberto, dopo un'udienza iniziata con un pericoloso incrocio tra il gruppo degli amici di Ilaria Salis, compreso Zerocalcare, e il gruppo di Zoltán Tóth, militante di estrema destra vittima dell'aggressione subita il 10 febbraio. «Ci parlavano in ungherese con tono minaccioso - ha detto l'avvocato Eugenio Losco, legale italiano della Salis - c'era vicino l'interprete e ci ha detto che ci stavano minacciando con frasi tipo “vi spacchiamo la faccia”».

Il dispositivo

È il primo commento di Roberto Salis in una brutta giornata. A nulla è servita l'arringa difensiva incentrata sui «cambiamenti importanti» rispetto all'udienza precedente: Salis ha un domicilio ungherese dove può stare anche con il braccialetto elettronico e svolgere un lavoro online. Inoltre, si è sempre comportata bene in carcere e non ha «alcuna intenzione di scappare o nascondersi». Conferma Salis, interrogata: «Nessuna intenzione di sparire o scappare, posso stare ai domiciliari anche a Milano».

Le parole dell’accusa

Parla poi la procuratrice che non si ferma mai, e la traduttrice non le sta dietro: conferma le accuse per reati troppo gravi e quindi non deve esserci alleggerimento delle misure cautelari, ricordando che i colpi che avrebbe inferto la Salis erano «potenzialmente letali». Ma in realtà le parole di tutti sembrano una lunga e solo dovuta premessa a una decisione già presa, che infatti il giudice comunica senza prendersi una pausa: «Le circostanze non sono cambiate», esiste il pericolo di fuga e una detenzione cautelare di 13 mesi «non è tanto lunga vista la gravità dei reati contestati».

La rabbia del padre

Si alza subito dalla panca Roberto Salis, esce dall'aula e poi rientra. Torna a sedersi di fianco a sua moglie Roberta e poi parla con sua figlia, la più tranquilla di tutti, infine attacca il governo di Orban, «che ha dato un'altra prova di forza e se ne infischia delle posizioni garantiste europee», e quello italiano «che dovrebbe farsi un'esame di coscienza» vista la «brutta figura» fatta dai suoi ministri: «Mi dovrò rivolgere a Mattarella». Si appella alla solidarietà, a «una protesta contro l'immobilismo italiano» perché non intende fermarsi: «Non ci arrendiamo. Ilaria la tiro fuori». D'accordo i parlamentari dell'opposizione presenti in aula con l'ambasciatore italiano a Budapest, Manuel Jacoangeli, mentre la segretaria del Pd Elly Schlein parla di «schiaffo irricevibile» contro cui verrà presentato ricorso, e forse un esposto alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Salis candidata?

Intanto, durante un faccia a faccia, la segretaria del Pd, Ellie Schlein, e il presidente del partito, Stefano Bonaccini, hanno parlato dell’ipotesi di candidare Ilaria Salis alle elezioni Europee in programma l’8 e il 9 giugno prossimi. Fino ad ora è solo un’ipotesi, ma presto arriverà la decisione.

