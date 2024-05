Ilaria Salis, il giudice rivela il domicilio 

Budapest. «Dovrebbe essere un’udienza normale, ma siamo in Ungheria e non si sa mai cosa può succedere»: Roberto Salis di certo però non si aspettava che il giudice rivelasse in aula l’indirizzo dell’appartamento in cui sua figlia Ilaria è arrivata due giorni fa, nonostante la richiesta di mantenerlo segreto per questioni di sicurezza. È andata così a prima udienza che Ilaria Salis affronta senza manette ai polsi, catene ai piedi e agenti in tenuta antisommossa attorno, ma solo con un dispositivo elettronico alla caviglia.

Dall’arrivo in taxi scortata da suo padre agli applausi degli amici, quando esce dal tribunale di Budapest, è decisamente un giorno diverso rispetto agli ultimi 460 trascorsi in carcere: «Voglio solo ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato», dice la candidata alle europee con Avs, prendendo posto per la terza udienza del processo in cui è accusata di aver partecipato a due aggressioni a militanti di estrema destra e di far parte di un’associazione criminale. E il colpo di scena arriva subito, ma non dai tre testimoni chiamati a deporre, nessuno dei quali riconosce Ilaria Salis tra gli aggressori: è il giudice monocratico a rivelare il domicilio della docente.

