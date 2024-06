Ilaria Salis festeggia i suoi 40 anni da libera: sarò all’altezza 

Milano. Una settimana per riposarsi e per studiare e poi la nuova vita di Ilaria Salis potrà iniziare. Dopo aver trascorso 16 mesi da detenuta in Ungheria, tornata sabato sera a Monza, dove è cresciuta prima di spostarsi a Milano, l’eurodeputata di Avs si è presa un po’ di giorni per riordinare le idee e prepararsi a fare politica in un modo decisamente diverso da come aveva fatto in passato.

Per iniziare la settimana, ha festeggiato ieri il suo quarantesimo compleanno con la famiglia. Con buona pace dei biglietti aerei con prenotazione in un bed and breakfast a Budapest acquistati giorni fa da suo padre Roberto, quando nessuno pensava che sarebbe stata liberata in tempo per festeggiare in Italia. E invece l’Ungheria ha accelerato la pratica relativa all'immunità e Ilaria Salis ha potuto riabbracciare amici e parenti nella casa dei suoi genitori a Monza, festeggiando una ricorrenza importante senza nessuna restrizione.

«È indescrivibile la gioia di rivedere di persona i miei affetti e tornare a condividere le nostre vite», ha scritto sui social, postando una foto con i suoi amici, gli stessi che hanno seguito tutte le udienze a Budapest, dando una grande mano ai suoi genitori a risolvere tanti problemi e difficoltà logistiche nei suoi 16 mesi di detenzione prima in carcere e poi ai domiciliari.

«Questa settimana voglio dedicarmi anzitutto a questo, e inizierò a prepararmi con serietà e determinazione per questa nuova avventura», ha aggiunto. Per lei che non è «una politica di professione» ma ha «sempre fatto politica dal basso, nei movimenti, nelle lotte sociali, tra le persone comuni», l'ingresso al Parlamento europeo rappresenta un totale cambio di prospettiva ma ha già assicurato che condurrà le stesse battaglie che le sono sempre state a cuore: diritti umani, lotta contro tutte le diseguaglianze, diritto a un'istruzione di qualità, ambiente e miglioramento delle condizioni dei detenuti.

