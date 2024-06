Ilaria Salis è a casa: «Finito l’incubo» 

Un viaggio in auto di 2000 chilometri in 24 ore, Roberto Salis ha mantenuto la promessa. «La riporto a casa io», aveva detto, e così ha fatto: è partito da Monza venerdì ed è andato a riprendere sua figlia Ilaria, che ha lasciato Budapest per tornare in Italia dopo quasi 500 giorni in Ungheria, dove era stata arrestata l’11 febbraio del 2023 con l’accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra.

Il sorriso

Ora «è finito un incubo», ha detto appena è sceso dall’auto, mentre sua figlia «molto stanca e provata» è salita subito a casa, dopo aver sorriso quasi stupita ai giornalisti che l'aspettavano. Insieme, si sono fatti una foto davanti al cartello stradale di Monza e adesso possono pensare alla festa di domani per festeggiare i suoi 40 anni. «Ma dobbiamo farne due per recuperare quella dell'anno scorso», sorride il padre che annuncia felice: «Ora io do le dimissioni da portavoce di Ilaria ed esco completamente di scena».

Via il braccialetto

Da venerdì sua figlia è una donna libera, dopo che il giudice Jozsef Sos le ha concesso l’immunità senza attendere la proclamazione ufficiale della sua elezione al Parlamento europeo, dove è arrivata grazie alle 176mila preferenze ottenute con Avs. Inflessibile nelle tre udienze celebrate finora in un processo che ora è sospeso, Sos ha risolto in fretta quello che stava diventando l’ennesimo motivo di polemica tra Roberto Salis e il governo italiano, accontentandosi di un elenco informale con i deputati italiani eletti e mandando quindi la polizia a togliere il braccialetto elettronico all’attivista italiana.

Rientro a Monza

Ad attenderla a Monza c’erano i due fratelli e gli amici più stretti, che hanno seguito tutte le udienze a Budapest. Per Ilaria Salis il solo bel ricordo ungherese sarà la famiglia che ha scritto all’ambasciata italiana, dando disponibilità ad ospitarla pur non conoscendola, e l’ha accolta per i 20 giorni di domiciliari. Per il resto «ha avuto un periodo di carcerazione molto intenso e ha subito delle torture - dice il padre - Adesso ha bisogno di riposarsi, occorrerà un po’ di tempo».

