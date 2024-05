Ilaria Salis ai domiciliari a Budapest 

Budapest. Ha trascorso oltre 15 mesi in prigione, prima in condizioni molto difficili «in una cella minuscola e senz’aria, tra gli scarafaggi», come lei stessa ha raccontato, e poi in parte migliorate ma sempre in detenzione di massima sicurezza. Da ieri mattina, però, Ilaria Salis è in un appartamento di Budapest, dopo che le sono stati concessi i domiciliari. Si è sorpresa per la gentilezza degli agenti della polizia che l’hanno aiutata con le borse «e poi mia figlia è una persona coerente, una volta a casa ha fatto quello che aveva promesso di fare: ha mangiato una pizza».

«È stato come vederla nascere una seconda volta», ha spiegato Roberto Salis, il padre della 39enne attivista italiana che avrà una cavigliera elettronica, ma potrà «riprendere contatto con l’umanità dopo che è rimasta isolata per 16 mesi e non ha idea di cosa sia successo attorno a lei». Ma ora potrà affrontare senza manette e catene alle caviglie il processo che la vede imputata con l’accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra e di far parte di un’associazione criminale.

Le accuse

Arrestata l’11 febbraio del 2023 insieme a due antifascisti tedeschi, Ilaria Salis rischia comunque una pena che può arrivare fino a 24 anni, nonostante le persone aggredite non abbiano sporto denuncia e siano state giudicate guaribili con prognosi tra i 5 e gli 8 giorni «e quindi è molto felice di vedere i suoi genitori ma la situazione per lei resta molto complicata», ricorda il padre. «Ilaria è molto provata, per 16 mesi ha perso i contatti con la civiltà ed è stata informata solo dalla propaganda di Orban. È molto pallida, ha parecchie punture di cimici per cui adesso aspettiamo che si riprenda. Deve rimettersi a posto fisicamente e poi entrerà a pieno titolo nella campagna elettorale», aggiunge il padre che continuerà a sostenerla come candidata per Avs alle prossime europee.

Verso l’Italia

L’obiettivo finale è riportarla in Italia, da libera o al massimo ai domiciliari ma nel suo Paese, ed è questa la richiesta che verrà avanzata a breve dai legali italiani Eugenio Losco e Mauro Straini: «Siamo soddisfatti ma consideriamo i domiciliari in Ungheria solo un primo passaggio verso la libertà di Ilaria perché chiediamo che le venga revocata qualsiasi misura cautelare», hanno detto, augurandosi che «il governo italiano si impegni perché possa tornare in Italia, come ha sempre promesso di fare una volta ottenuti i domiciliari in Ungheria». «Non c’è alcun motivo - spiegano - per cui, dopo quasi 16 mesi, sia ancora sottoposta a una misura cautelare in attesa del processo, visto che non c’è alcun pericolo di fuga». Felici gli esponenti di Avs, dai leader Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli fino al deputato Marco Grimaldi, arrivato a Budapest per sostenerla, e soddisfatta anche la segretaria del Pd Elly Schlein. Nessuna telefonata a Roberto Salis, invece, dai rappresentanti del Governo: «Avranno perso il numero…».

