Ilaria Pilar Patassini: «Alghero, questa è la mia musica» 

Una barca come palcoscenico, un veliero tradizionale danese di 24 metri ormeggiato nel pontile di Aquatica, la parte più antica del porto turistico di Alghero. Qui Ilaria Pilar Patassini, venerdì dalle 18.30, presenterà alcuni brani del suo nuovo album “Terra senza terra”. Dopo l’anteprima del disco alla Casa del Jazz di Roma e con quattro album di inediti alle spalle ampiamente riconosciuti dalla critica, la cantautrice consolida anche in questo nuovo lavoro il sodalizio con il chitarrista, arrangiatore e produttore artistico Federico Ferrandina, già presente nel precedente album “Luna in Ariete”.

“Terra senza terra” è composto da undici canzoni d’autrice moderne, originali e consapevoli che, dalla tradizione musicale italiana, si spingono verso il jazz e su linee di scrittura classiche, cameristiche. Ad Alghero, città in cui Ilaria Pilar Patassini risiede, proporrà uno showcase a bordo della “Andrea Jensen”, accompagnata dal chitarrista Marcello Peghin. A conversare con l’artista sarà Alessandra Sento, direttrice dell’Umanitaria di Alghero.

Romana di nascita ma trapiantata nella Riviera del Corallo per amore. «Dopo un concerto al Teatro Civico di Alghero, tanti anni fa, ho incontrato il padre di mio figlio», ci racconta Ilaria Pilar Patassini, «da allora faccio avanti e indietro come una trottola. La vita non ha il senso della logistica», aggiunge la cantautrice.

Nelle tracce dell’album il racconto della quotidianità e, prepotente, il concetto di libertà, «come necessità di un ricontatto con te stessa e con gli elementi che ci circondano. La necessità di piccoli spostamenti, le “finte fughe”», racconta l’artista, «nei gate degli aeroporti». Nomade di spirito, ma poi ci sono due canzoni che raccontano la genitorialità, un concetto che rimanda ai legami forti. «Mio figlio è il mio radicamento, la mia casa, l’amore irreversibile», conferma mamma Ilaria Pilar Patassini.

Ilaria Pilar Patassini ascolta tutto, dalla musica classica al rock, al pop e alla world music. «I giovani artisti che amo sono tanti, Madame, La Rappresentante di Lista, Fulminacci. Poi c’è un sottobosco molto vivo di menti e voci straordinarie, come per esempio la sarda Daniela Pes che ha appena fatto un album pazzesco».