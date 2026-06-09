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Miss Mondo/2.
10 giugno 2026 alle 00:28

Ilaria Mura, una rivincita contro i bulli 

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Lo sguardo sicuro, i lineamenti delicati, l’eleganza che cattura immediatamente l’attenzione. Non sorprende che Ilaria Mura sia riuscita a conquistare un posto tra le 30 finaliste di Miss Mondo Italia 2026. La vera sorpresa, però, è tutto quello che non si vede in una fotografia. La ventenne di Bosa sarà tra le protagoniste della finale nazionale in programma il 14 giugno a Gallipoli. Un traguardo che arriva al termine di un percorso iniziato quasi per caso, ma che nel tempo ha assunto un significato molto più profondo. «Ho subito bullismo per anni e questo mi ha fatto perdere fiducia in me stessa», racconta. Oggi quella stessa ragazza che faticava a credere nelle proprie capacità si ritrova a un passo dal palco più importante del concorso. «Vorrei vincere per trasformare quel dolore in forza e per dimostrare a tutte le ragazze che i sogni si avverano se non smetti di crederci». Diplomata all’Ipsia, indirizzo Moda, Ilaria si è iscritta a Miss Mondo «un po’ per gioco, senza aspettarmi nulla». Poi sono arrivate le selezioni superate una dopo l’altra e la consapevolezza di potersela giocare. «Trovarmi oggi tra le 30 finaliste è un’emozione grandissima». Nel tempo libero dipinge, disegna, canta e balla, senza rinunciare all’impegno nel volontariato. «Mi piace aiutare chi è in difficoltà e mettermi a disposizione degli altri».

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