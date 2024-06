«Ilaria eletta con 176mila voti Ora il Governo italiano pensi a farla tornare subito a casa» 

Oltre 50mila preferenze nella circoscrizione Sardegna e Sicilia, di cui 23.558 nella “sua” isola, ossia quella che ha dato i natali al padre Roberto (cagliaritano) e quella dove lei stessa rientra spesso in una casa della famiglia. Ilaria Salis, detenuta a Budapest, in Ungheria, perché ritenuta responsabile dell’aggressione a militanti di estrema destra durante una manifestazione antifascista, potrà pensare ora di lasciare gli arresti domiciliari nella capitale magiara e trasferirsi a Bruxelles, forte di 176 mila preferenze conquistate tra la circoscrizione insulare e quella del nord ovest.

La sua elezione, tuttavia, non piace a Ignazio La Russa, presidente del Senato: «È qualcosa che non appartiene alla democrazia». «La nostra scelta è stata fatta per salvare la democrazia, non contro. Se ne faccia una ragione!», ha replicato la capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella. «Le cittadine e i cittadini italiani - taglia corto Nicola Fratoianni - hanno ritenuto giusto e utile mandare Ilaria all'Europarlamento».

La libertà

A Ilaria Salis dunque manca solo “un pezzo di carta” per andarsene da Budapest. E il pezzo di carta citato da suo padre Roberto è proprio il documento che attesta la sua elezione che, in base alle normative europee, le garantisce l’immunità e la sospensione del processo in corso in Ungheria dopo l’arresto dell’anno scorso. L’articolo 9.2 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea prevede infatti che gli eurodeputati «non possono, sul territorio di ogni altro Stato membro, essere detenuti né essere oggetto di procedimenti giudiziari» e quindi i legali dell’antifascista italiana presenteranno una richiesta di scarcerazione non appena il giudice ungherese sarà in possesso della certificazione formale della sua elezione. Ci potrebbero però volere giorni prima che si concluda la procedura per la proclamazione ufficiale dei 76 eurodeputati italiani e Roberto Salis vorrebbe vedere sua figlia libera molto prima: «Ilaria bisogna portarla a casa». «Spero che adesso le Istituzioni italiane mostrino l’autorevolezza che merita un Paese come l’Italia e che ora vengano messe da parte le polemiche della campagna elettorale», ha detto ieri mattina ai microfoni di Radiolina, durante la trasmissione Caffè corretto.

Le dichiarazioni

«Ilaria ha conquistato due seggi in entrambe le circoscrizioni in cui era candidata», ha spiegato il padre di Ilaria. «La sua presenza ha avuto di sicuro un impatto importante sulla lista in cui è stata candidata in entrambe le circoscrizioni ma devo dire che il partito, l’Alleanza verdi e sinistra, ha fatto davvero un lavoro straordinario per sostenere Ilaria, per cui va tutto il mio ringraziamento a loro e soprattutto agli elettori sardi che l’hanno votata», aggiunge. «In Ungheria ha vinto Péter Magyar, che non è lontano dalle posizioni di destra del premier, ma il fatto che Orban perda una certa autorevolezza (il consenso è calato di circa 8 punti, ndr) nel suo Paese è importante», osserva Salis. Ilaria porterà le istanze dell’isola a Bruxelles? «Non si sa dove sarà eletta perché ci sono una serie di valutazioni che dovranno essere fatte, ma a prescindere da questo, ha molto a cuore la Sardegna, perché ci ha passato e ci passa tanto tempo in una casa di famiglia».

