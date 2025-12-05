Ilaria Capua, lectio doctoralis sulla salute 

«La nostra salute dipende non solo da medici e veterinari, perché viviamo in un ecosistema complesso, dove l’inquinamento dell'aria, della terra e delle acque, l'innalzamento delle temperature e gli incendi si riflettono sulla nostra salute». Più che una lectio doctorali quella della professoressa Ilaria Capua è stato un messaggio alla portata di tutti, esposto persino con umorismo. E con passione, la stessa che la scienziata mette da anni nelle sue ricerche sulle infezioni virali e nella diffusione del concetto di “Salute Circolare e approccio multidisciplinare” che ha ideato prima della pandemia da Covid. Una lezione che ha incantato tutti nell'Aula Magna dell’Università di Sassari durante il conferimento alla scienziata del Dottorato Honoris Causa.

Il tema

«La prima in 463 anni di storia dell'ateneo», ha sottolineato il rettore Gavino Mariotti.L'altro cardine del discorso è stato l'esagerato utilizzo degli antibiotici sia nell’uomo sia negli animali. «L’Italia è la nazione d'Europa che da sola ha un terzo dei decessi causati dai batteri multiresistenti». E si parla di almeno 12 mila morti dichiarate. Per invertire la tendenza anche il cittadino può fare qualcosa: “Lavarsi le mani due volte in più di quello che si fa abitualmente, non gettare nel secco i farmaci scaduti, o peggio ancora nel gabinetto”.

Prima della cerimonia ufficiale Ilaria Capua ha piantato un albero nell'orto botanico di Sassari in ricordo di Rina Mazzette, docente di Ispezione degli alimenti di origine animale presso il Dipartimento di Veterinaria. “Il progetto dell'associazione weTree, che ho contribuito a creare, vuole realizzare spazi verdi dedicati a figure femminili che hanno contribuito al miglioramento della società. Sarebbe bello che l'Università di Sassari piantasse un albero anche in memoria di Cristiana Patta, dirigente dell'Istituto Zooprofilattico e riferimento per la virologia e lo studio della peste suina in Sardegna”

Nel pomeriggio la professoressa Capua ha tenuto un incontro organizzato dall'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Sassari.

