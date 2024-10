Ilaria Bonuccelli ed Elvira Serra a Dolianova per Street Books  

Prosegue domani a Dolianova il Festival letterario Street Books si comincia parte domani alle 18 nella storica sede del Circolo in corso Repubblica 58, con Ilaria Bonuccelli, autrice e giornalista che presenterà in dialogo con Stefania Frigau, il suo libro “Violenzissima”, Mondadori. L'autrice (ospite domenica 13, alle 9.30, ai microfoni del programma di Radiolina “La Cicala e La Formica” condotto da Luigi Almiento) propone interviste e atti di sentenze condizionate dal pregiudizio, ci parla della ricaduta della violenza anche sui soggetti familiari e di vittime che non sono state adeguatamente protette. Attualmente è impegnata nella campagna per la revisione della legge sulla violenza sessuale.

Bonuccelli ha ottenuto importanti riconoscimenti: Premio Piero Passetti-Cronista per aver condotto la migliore inchiesta giornalistica per la carta stampata in Italia nel 1996, Premio assegnato da Unione Nazionale Cronisti italiani, Presidenza della Repubblica, Presidenza del Senato, Corte Costituzionale, Forze dell’Ordine, Fnsi. Nel 2017 ha vinto il Premio Giustolisi, targa del Senato, per l’incisiva opera svolta nella campagna che ha portato all’approvazione della legge contro il telemarketing selvaggio.

Sabato, sempre alle 18, invece sarà Elvira Serra a presentare il libro “L’altra. Storia di un’amante”, Solferino, sempe in dialogo con Stefania Frigau. L’autrice, firma di punta del Corriere della sera offre una “versione dei fatti” senza giudizio vista dalla parte dell'altra, la donna che si innamora di un uomo sposato che vive tra ultimatum e l'impossibilità di interrompere la relazione, perché nessuno può dire se una storia sia quella giusta, fino all’ultima pagina.

RIPRODUZIONE RISERVATA