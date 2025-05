Ilaria Arca, centrocampista leader dell’Uri col vizio del gol 

Sono passati quattro giorni dall’apoteosi. Al termine di una cavalcata inarrestabile l’Atletico Uri ha conquistato promozione e Coppa Italia. La prossima stagione sarà Serie C per la regina dell’Eccellenza. «L’emozione è enorme, ho vinto la Coppa anche l’anno scorso con l’Athena ma vincere il campionato è tutta un’altra cosa», spiega Ilaria Arca, pilastro del centrocampo della squadra di Angel Parejo che domenica ha timbrato anche un gol nello storico 4-0 di Tortolì.

La gioia è incontenibile per la 21enne, che spiega i segreti del successo di una squadra rimasta imbattuta per tutta la stagione. «Siamo un gruppo forte e unito, con tanta voglia di vincere. Abbiamo creato qualcosa che nessuno si aspettava all’inizio. Il Caprera era la grande favorita ma quando abbiamo capito che si poteva battere abbiamo dato slancio alle nostre ambizioni».

Futuro giallorosso

La centrocampista con licenza di offendere ha contribuito con ben 12 reti alla stagione da incorniciare delle uresi. «Sono più portata a giocare all’attacco ma faccio anche il lavoro sporco in copertura», ammette la numero otto sassarese. Cresciuta nelle giovanili della Torres, vanta una breve esperienza anche nella Serie B di calcio a 5 (con l’Athena Sassari) e poi, sottolinea, «anche nella Rappresentativa sarda, con cui quest’anno ho partecipato al Torneo delle Regioni. È un grande orgoglio per me rappresentare la Sardegna». Nel suo futuro c’è sempre l’Uri, ma non la possibilità di centrare uno storico triplete: la società ha rinunciato ufficialmente a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia.