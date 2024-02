«Ilaria ai domiciliari, insisteremo» 

Adesso Ilaria Salis deve decidere, ed è una scelta non scontata, se chiedere gli arresti domiciliari non in Italia ma in Ungheria, rinunciando a quello che considera un suo diritto. Il giorno dopo il colloquio con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, e poi con il guardasigilli Carlo Nordio, il padre dell'insegnante in carcere da quasi un anno a Budapest con l'accusa di aver aggredito due estremisti di destra, non è «deluso ma arrabbiato» contro quella che definisce «una ingiustizia». Dallo Stato, ha dichiarato Roberto Salis, «non ci aspettiamo più nulla e ora dobbiamo continuare a cercare autonomamente delle soluzioni». Ha sentito Ilaria. «È molto delusa».

Clima pesante

Richiedere i domiciliari a Budapest «sarebbe la soluzione migliore» secondo il difensore ungherese Gyorgy Magyarto. Ma finora la trentanovenne si è sempre opposta. E in ogni caso ci sono elementi da considerare come trovare un domicilio dove restare per la durata di un processo che si prospetta lungo (la prossima udienza si terrà a fine maggio) e assicurarsi che sia un luogo sicuro. «Per un non residente - ha avvertito Eugenio Losco, uno dei suoi legali italiano - potrebbe anche essere impraticabile da un punto di vista dei mezzi e delle risorse». «È suo diritto avere i domiciliari in Italia e dobbiamo tener presente anche l'aspetto sicurezza», ha aggiunto. «Giornali e siti ungheresi hanno pubblicato subito dopo i fatti la sua foto e il suo indirizzo: è un volto noto e quindi c'è anche un certo timore per rimanere a Budapest, l'ambasciata poteva tutelarla un po’ di più».

L’amarezza

Il clima è pesante: in una nota Measz, l'associazione degli antifascisti ungheresi, ha denunciato la strumentalizzazione della vicenda da parte della «stampa ungherese filogovernativa» convocando per sabato prossimo una manifestazione internazionale di protesta al memoriale dell'Olocausto. «Su tutto quello che è successo in carcere, dalle cimici alle catene, Nordio non ha nessuna responsabilità, mentre ne ha eccome il ministero diretto da Antonio Tajani», ha attaccato il padre dell'insegnante. Unica nota positiva di ieri per Roberto Salis le parole della commissaria Ue per i Servizi finanziari, Mairead McGuinness, «che potrebbero essere un aiuto e adesso vedrò con l'avvocato Losco quale strada percorrere».

RIPRODUZIONE RISERVATA