IlabFood, sfida vinta per l’agroalimentare 

Dietro l’anglicismo del nome si cela una scommessa tutta oristanese. A tre anni di distanza dall’avvio del progetto e a meno di uno dal lancio dei cinque progetti studiati con l’obiettivo di offrire alle aziende dell’agroalimentare un bagaglio di conoscenze e competenze per migliorare la capacità competitiva sul mercato di riferimento, l’IlabFood traccia un bilancio delle attività.

I dati

Sessantasei eventi realizzati tra workshop, incontri e attività formative, 39 imprese aderenti e 28 partecipanti agli eventi realizzati nell’ambito della misura dedicata alla cucina sostenibile. L’iniziativa, coordinata dal Comune e da Sardegna Ricerche nell’ambito della rete Living Lab (Por Fesr 2014-2020) punta a far convergere istituzioni, imprese e ricercatori su un unico traguardo: eccellere in un mercato sempre più competitivo dove il cambiamento climatico e la ricerca della sostenibilità richiedono prodotti innovativi. Servizi digitali, sperimentazioni in ambito food, ricerca e innovazione gli ambiti all’interno dei quali si è agito.

I progetti

Al primo cluster, dedicato al muggine per l’incremento della produzione di bottarga, hanno aderito 4 aziende: lo studio mirava a raggiungere il pieno controllo del ciclo riproduttivo. Altrettante imprese si sono confrontate sul cluster teso a potenziare la produzione di ostriche in Sardegna attraverso l’utilizzo di attrezzature innovative, incrementando la sostenibilità. In sedici hanno partecipato alla misura focalizzata sul paniere alimentare: cinque aderenti alla linea sulla vernaccia, le altre alla linea dei formaggi. Incontri con le imprese produttrici, indagini per comprendere le difficoltà che si incontrano nella commercializzazione dei prodotti e check-up tecnologici hanno permesso di mettere a fuoco le azioni necessarie per valorizzare le eccellenze agroalimentari.

Laboratori

Al progetto marketplace hanno preso parte 15 operatori: dopo una prima impostazione, la piattaforma sarà presto online. L’ultima attività ha coinvolto una trentina di partecipanti che hanno preso parte a incontri e laboratori durante i quali chef ed esperti di cucina hanno analizzato problemi e opportunità che nascono dalla ricerca della sostenibilità. I risultati di ciascun progetto saranno illustrati domani, durante l’evento finale di ILabFood in programma presso Ros’e Mari Farm and Green House a Donigala. ( m. g. )

