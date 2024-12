Il welfare sociale entra il Comune 

Il Comune di Tratalias, per la prima volta pioniere all’interno della Regione Sardegna ha istituito il “welfare sociale”. Il tutto in attesa che si attui il comparto unico degli enti locali.

Con questa piccola misura, fa sapere il sindaco del paese, Emanuele Pes, «grazie alla collaborazione dei sindacati si è riusciti a sopperire in qualche modo alla disparità di trattamento salariale tra i dipendenti comunali e quelli regionali. Auspichiamo che la Regione, come ha anticipato recentemente l’assessore agli Enti locali, porti a termine l'equiparazione tra dipendenti comunali e regionali riuscendo a dare dignità lavorativa a questi lavoratori che non vengono retribuiti in modo congruo. Il welfare sociale permetterà a ciascun dipendente di avere un piccolo benefit da utilizzare per le necessità personali e in questo periodo di crisi e di rincari ci è sembrato giusto attuare questa misura».

