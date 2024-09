Il wedding di lusso fa tappa in paese 

Spiagge incantate, perle paesaggistiche e naturalistiche, siti archeologi, hotel e servizi all’avanguardia: la Sardegna ha certamente tutte le potenzialità per aprirsi sempre più al mercato dei matrimoni di lusso. All’estero l’Isola fa gola ai principali professionisti della filiera che hanno tutta l’ambizione di dirottarvi la loro facoltosa clientela per celebrare sempre più in pompa magna i fatidici “si”. Diversi di questi si ritroveranno oggi a Villamassargia (domani a Castiadas e fino al 26 settembre in altre parti dell’isola) per conoscere territorio e potenzialità ed elaborare strategie in grado di attirare nell’isola una fetta sempre più consistente della loro agiata clientela.

Dalle 15 alle 19.30 i locali dell’antica Casa Fenu ospiteranno la prima edizione dell’Iwca, il congresso internazionale del wedding di lusso. Grazie al format innovativo ideato da Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia (esperte del settore e ideatrici di vari eventi a Villamassargia) e da Elisabetta Picardi (di “Say yes in Italy”), a Villamassargia sbarcheranno il portoghese Rui Mota Pinto (tra i 50 migliori professionisti del wedding nel 2023), l’indiano Priti Raichura (fondatore di Award Winning Luxury Wedding), l’inglese Taiwo Adedayo (direttore del portale inglese 5 Star Wedding Directory), Samar Shawareb (Emirati Arabi, Ceo di Arabia Weddings) e l’americana Anne Marie Kleis (di Amkevents, specialista in matrimoni ebraici).

Nutrita e di spessore anche la rappresentanza italiana costituita da Fabio Marcia (responsabile di Italian Wedding Company per il comparto Lgbtq), Angelo Garini (ambasciatore di Italianbeauty), Valentina Lombardi (fondatrice di Italian Wedding Company) e Barbara Colombo (titolare di Sinfonia Wedding). «Abbiamo creato un format - dicono Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia - nel quale matrimoni di lusso, eventi internazionali, turismo, valorizzazione del territorio, accoglienza, tradizioni, formazione ed eventi di gala convergono con il fine di creare crescita sia professionale che emotiva». Secondo Elisabetta Picardi «eventi come l’Iwca sono fondamentali per connettersi con i migliori protagonisti del settore e promuovere Italia e Sardegna come destinazione perfetta per celebrare l’amore». Prima del convegno professionisti e buyers visiteranno l’uliveto de s’Ortu Mannu (monumento tutelato dal 2008), già meta privilegiata per matrimoni ed unioni civili.

