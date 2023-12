Il voto sulla maternità surrogata: Eurocamera apre  

Bruxelles. Se si è genitori in un Paese Ue lo si deve essere in tutta l'Unione. Questa la richiesta espressa dall'Eurocamera con l'approvazione di un regolamento che non lascia spazio ai dubbi. «La genitorialità deve essere riconosciuta indipendentemente da come un bambino è stato concepito, è nato o dal tipo di famiglia che ha», spiega il testo che segna una chiara apertura alla maternità surrogata.

Il provvedimento incassa una solida maggioranza all'Eurocamera, 366 voti a favore, 145 contrari e 23 astensioni. Compatti a favore liberali, verdi e socialisti mentre si spacca il fronte dei popolari con le delegazioni nordiche solidamente a favore mentre più scettiche sono le delegazioni dell'Est. Spaccata anche la delegazione di Forza Italia con una maggioranza di eurodeputati a favore, capitanati dal capo delegazione Fulvio Martusciello e dalla sua vice Alessandra Mussolini, mentre una pattuglia di quattro eurodeputati, tra i quali Massimiliano Salini, votano contro assieme alle delegazioni della Lega e di Fratelli d'Italia.

Perno della norma sarà il cosiddetto certificato di genitorialità che, una volta concesso da uno Stato membro, anche in forma digitale, dovrà essere riconosciuto in tutta l'Unione. Il non riconoscimento di tale certificato «dovrà essere possibile solo per motivi rigorosamente definiti e dopo una valutazione individuale, per evitare discriminazioni».

Festeggiano dalle opposizioni. «Avremo più diritti per i genitori e i bambini», spiega Sabrina Pignedoli del Movimento 5 Stelle. «Una buona notizia per i due milioni di bambine e i bambini in Europa che rischiano di non vedere riconosciuti i loro genitori», sottolinea il capodelegazione del Pd, Brando Benifei. Pronto a dar battaglia anche Pro Vita.

