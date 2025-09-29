Il voto ponderato premia De Fanti, battuto Carrucciu 

Giuseppe de Fanti, sindaco di Guspini, alla guida di una lista del centrosinistra, è il nuovo presidente della Provincia del Medio Campidano. Ha superato il candidato del centrodestra, il primo cittadino di Lunamatrona Italo Carrucciu, ottenendo 160 preferenze: 52.897 voti ponderati contro i 155 dell’avversario che corrispondono a 37 mila con la somma delle due liste, “Medio Campidano Protagonista” e “Sardegna Venti20”.

Dopo 12 anni di commissariamento, l’ente riparte proprio con De Fanti, un ritorno su quei banchi dove è rimasto per 8 anni, dal 2005 al 2013 in qualità di assessore alle Politiche ambientalo della vecchia Provincia, bocciata dal referendum. Alla fine il temuto astensionismo della vigilia non c’è stato, nel complesso sui 367 aventi diritto al voto, tra sindaci e consiglieri dei 28 Comuni del territorio, ha votato il 92 per cento degli elettori, cui 11 donne candidate e 17 uomini. Lo spoglio ha fatto registrare diverse schede nulle. Giuseppe De Fanti ha vinto ma non ha festeggiato al seggio perché aveva preso degli impegni in precedenza. Ha avuto la certezza della vittoria alle 20,40. In quegli istanti ha ricevuto decine di messaggi. «Sono soddisfatto risultato – commenta il sindaco di Guspini – ringrazio tutti gli amministratori che hanno sostenuto la mia candidatura. Finalmente si pone fine alla gestione commissariale. La Provincia ritrova una guida politica». Oggi è prevista la proclamazione del presidente e dei nuovi consiglieri.

Lo sconfitto

Italo Carrucciu non nasconde la delusione. Il voto ponderato gli ha impedito di conquistare la presidenza della Provincia. «Mi dispiace – commenta a risultato acquisito – purtroppo il sistema elettorale prevedeva questa formula e noi siamo stati penalizzati. Ho ottenuto tante preferenze in una sfida che sembrava impossibile. Il Medio Campidano storicamente ha sempre votato a sinistra. Ma il nostro impegno non mancherà nel nuovo Consiglio».

Il commissario

Inizia dunque una nuova fase per la Provincia del Medio Campidano. «Auguro un buon lavoro al nuovo presidente GIuseppe De Fanti e a tutto il Consiglio – commenta il commissario Roberto Cadeddu – si conclude anche la mia esperienza in questo ente. Abbiamo lavorato tanto e sono certo che la nuova assemblea si impegnerà per favorire lo sviluppo di in tutti i 28 Comuni. Il territorio ha tanti problemi, ma non mancano le potenzialità per fare bene. Ringrazio tutti i dipendenti per la collaborazione durante il mio mandato».

RIPRODUZIONE RISERVATA