Il voto per il Parlamento, trionfa l’opposizione 

Seul. Le forze di opposizione trionfano in Corea del Sud e viaggiano spedite verso una super maggioranza all’Assemblea nazionale, il parlamento di Seul. Il presidente conservatore Yoon Suk-yeol, insieme al suo People Power Party (Ppp), incassa invece una pesante sconfitta che rischia di rendere molto complicata la gestione dei suoi tre anni di mandato residui fino al 2027. Il Partito democratico, alla metà delle operazioni di spoglio verso la mezzanotte locale (le 17 in Italia), è risultato in testa in 153 collegi uninominali contro i 97 del Ppp sui 300 complessivi che compongono l’Assemblea, di cui 46 assegnati nel proporzionale.

