Il voto on-line ha scelto il logo per la Destinazione Ogliastra 

L'Ogliastra ha un logo. È il frutto di una fase di ascolto e di un'analisi del territorio promossa dal Gal. La prima applicazione del marchio sarà sul portale turistico della Destinazione Ogliastra, ma verrà anche messa a disposizione delle istituzioni locali e dei Comuni per rappresentare in modo univoco e riconoscibile il territorio. Sono stati sviluppati tre concept distinti e la scelta finale è avvenuta attraverso il voto online aperto alla comunità, con la partecipazione di 1000 votanti. Il logo che ha ricevuto più consensi richiama l'onda con il mare, la montagna stilizzata, la spirale a rappresentare la longevità, il chicco giallo richiama il grano e i culurgiones, il punto arancione simboleggia la solarità, la comunità e l’arte, con un tributo a Maria Lai, la foglia esprime natura, biodiversità e la vocazione sostenibile della destinazione. Lo slogan "Autentica Sardegna" vuole esprime l’idea di un viaggio nel viaggio: un luogo dove si ritrovano tutte le meraviglie della Sardegna, ma conservate in una forma pura e genuina. Vitale Pili, presidente del Gal Ogliastra, spiega: «Abbiamo voluto creare un marchio inclusivo, immediato, oltre che ottimale per le strategie future. Ora inizia la fase più importante: dare forza e concretezza a questa identità». Per garantire un'azione efficace del nuovo logo e claim, gli operatori del settore turistico saranno invitati a partecipare a workshop dedicati, guidati da esperti di comunicazione e branding. (f. me.)

