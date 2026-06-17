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Riola Sardo-San Vero.
18 giugno 2026 alle 00:37

«Il voto? Non ho rimpianti» 

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«L’ex consigliera è salita sul cavallo sbagliato», lo dicono in molti a Riola Sardo. Lei, però, non la pensa affatto così. Irene Erdas, classe 1976, operatrice sociale, dallo scorso 8 giugno, quando sono stati proclamati i vincitori delle Comunali, è diventata un caso. Fino allo scorso marzo, Erdas era seduta nei banchi della minoranza di Riola Sardo. Poi aveva deciso di dimettersi e candidarsi alle Amministrative di San Vero Milis per sostenere l’aspirante sindaco Andrea Atzori. I suoi voti, però, non sono bastati per entrare in Consiglio comunale: della lista è entrato solo Atzori.

«Per me non è assolutamente una sconfitta, anzi - dice Erdas -. Ottenere trenta voti in un paese o, meglio, nelle borgate marine, dove non mi conosceva nessuno, è un ottimo risultato. E poi posso dire che grazie anche alla mia presenza, Andrea Atzori è riuscito a entrare in Consiglio per far sentire la voce soprattutto di chi abita nelle marine. Direi: finalmente. Questo era anche il mio obiettivo. Non mi sento di aver perso la poltrona. Sono onorata di aver dato una mano e di essere stata voluta nella lista grazie alle mie esperienze nel Comune di Riola, sia come assessore sia come consigliera di minoranza». Irene Erdas non ha intenzione di abbandonare la politica: «Continuerò a lavorare per il bene della comunità di Riola Sardo, dando una mano al gruppo di minoranza presente in Consiglio che ho guidato fino a poco tempo fa - promette -. Nel rispetto anche di chi mi aveva votato anni fa. Ma anche ad Andrea Atzori». Sul suo futuro, o meglio, su una sua possibile candidatura il prossimo anno a Riola Sardo, quando i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco, Erdas non si sbilancia; «Chissà, al momento giusto deciderò». ( s. p. )

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