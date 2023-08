Il voto non è così segreto, maggioranza in bilico I centristi: «Siamo liberi» 

Voltagabbana? No, solo «liberi di difendere i sardi» perché «se il timoniere sta seguendo una rotta sbagliata è legittimo che qualcuno faccia di tutto per cercare di riportare la navigazione nella direzione giusta». I centristi - principali indiziati di aver fatto andare sotto la maggioranza nella votazione dell’emendamento al collegato sullo stadio – non accettano le accuse lanciate dal presidente della Regione dopo lo strappo. Tra le altre, quella di aver tradito «il mandato degli elettori e il programma della coalizione che prevedeva come priorità la nuova edilizia sanitaria e universitaria». Antonello Peru (Sardegna al centro 20Venti) respinge al mittente: «Essere liberi e difendere i sardi non significa essere voltagabbana, e non credo che questo sostantivo risieda in questo Consiglio regionale. Sono convinto, al contrario, che nella nostra Assemblea ci siano persone coraggiose che rispondono esclusivamente al mandato elettorale ricevuto dai cittadini e votano in libertà pensando solo al bene della propria terra». D'altro canto, insiste il consigliere, «dal 2019 dico in ogni occasione che la priorità delle priorità è la realizzazione di nuovi ospedali. È l’unico modo per razionalizzare sia la spesa sanitaria che il personale medico e, in generale, per migliorare la sanità sarda. Era un impegno che avevamo preso con gli elettori ed era presente all’interno del nostro programma». E tuttavia «non sono stato ascoltato, e ora ci si ricorda di questa priorità quando il tempo è ormai scaduto».

Il malessere

All’indomani dell’incidente in Aula, in vista delle regionali, sono evidenti i segnali di malessere in maggioranza. Nell’Assemblea sarda c’è un gruppo abbastanza trasversale che punta a non rendere facili gli ultimi mesi di vita di questa Giunta. Del gruppo fanno parte i centristi vicini a Peru, ma anche consiglieri di Forza Italia e del gruppo Misto. Spiega un esponente dello schieramento: «Che Solinas abbia preso uno schiaffo è del tutto evidente, come è chiaro che se FdI si unisse ai “voltagabbana”, i numeri diventerebbero imponenti. Questo, in particolare, disturba Solinas che oggi può contare ormai solo su pochi consiglieri».

La replica

Il presidente della Regione ha puntato il dito anche contro le opposizioni che hanno cercato la complicità dei franchi tiratori per demolire la parte di accordo di programma su Cagliari che prevedeva anche la realizzazione di un nuovo ospedale. «Il voto segreto ha polverizzato l’accordo», ha replicato ieri il primo firmatario dell’emendamento Francesco Agus (Progressisti), «tra le tante cose non vere che il presidente ha detto, è emersa una grande verità: è sempre stato possibile portare avanti le opere contenute nel maxi piano per Cagliari (ospedale, nuovo stadio, nuovi uffici) senza che ci fosse un mega progetto a legare tutto. Solo che per sei mesi è stato detto il contrario». E poi, «basta con la contrapposizione stadio-ospedale: si tratta di risorse diverse. Per quanto riguarda la sanità, c’è già un miliardo, e c’era dall’inizio della legislatura». Quanto allo stadio, «noi avevamo un’idea ben diversa: sarebbe costato meno della metà e sarebbe stato pronto in tempi molto più rapidi. Hanno deciso di stravolgere tutto». A Solinas, che due giorni fa ha dichiarato di voler tirare dritto sul fronte dei nuovi ospedali, risponde anche Cesare Moriconi (Pd): «Ora la Giunta ha l’occasione di certificare l’esistenza delle risorse per gli ospedali, il problema è che non esistono». Intanto, il consigliere del Psd’Az Domenico Gallus ricorda che «qualunque cosa succeda da qui alle elezioni, se non staremo uniti sarà controproducente per un risultato positivo nel mese di febbraio». Più ottimista il capogruppo di Forza Italia Angelo Cocciu: «A livello nazionale c’è ancora un vento forte a favore e possiamo fare ancora molto bene».

