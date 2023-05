Il voto indebolisce il fronte Psd’Az-Lega Resistono FI e FdI 

Le amministrative svelano dettagli importanti sullo stato di salute delle forze politiche chiamate ad affrontare, tra otto mesi, le elezioni regionali. Sul fronte centrodestra, è sotto gli occhi di tutti un fatto: alle comunali di Assemini e Iglesias non correva il Psd’Az, partito di cui il presidente della Regione è segretario; e la Lega – partito che nel 2019 ha consentito a Christian Solinas di diventare governatore – si è fermata al 2,5% ad Assemini, mentre a Iglesias sosteneva il candidato civico che ha perso malamente con il Dem Mauro Usai. Fratelli d’Italia ottiene un buon risultato nel centro dell’hinterland cagliaritano, dove è il primo partito con il 16,5%, mentre rimedia una sconfitta nella città mineraria, dove però si presentava da solo e col simbolo. Forza Italia fa bene ad Assemini (11,3%). Come i Riformatori, che sostenevano Mario Puddu e che raggiungono il 7,6%.

Quotazioni

Non si può guardare alle regionali senza tener conto del voto di domenica e lunedì: ogni dinamica è utile per individuare il prossimo candidato alla carica di governatore. Di certo, il voto delle comunali non è utile alla causa sardo-leghista della ricandidatura di Solinas. Resistono le quotazioni di FdI, sempre che il partito di Giorgia Meloni abbia davvero intenzione di prendere in carico il governo della Sardegna puntando su un proprio uomo. E riacquistano valore quelle di Forza Italia. Spiega Alessandra Zedda, consigliera regionale azzurra: «Dobbiamo fare tesoro del risultato di Assemini: quando si parla di grandi centri c’è grande voglia di dare fiducia al centrodestra; in questo senso Forza Italia ha giocato di nuovo un ruolo importante». Per la Lega, il coordinatore Michele Pais parla di tornata «non facile a causa dell’astensionismo. Ora inizia un percorso politico verso le regionali che deve avere come obiettivo il rinsaldamento della coalizione attorno alla capacità di valorizzare le cose buone fatte dall’azione di governo».

L’altro fronte

Sul fronte centrosinistra-M5S, colpisce il trionfo di Mauro Usai a Iglesias, che la dice lunga sull’importanza del fattore attrattività nella scelta del prossimo candidato alle regionali. «Il candidato alla presidenza deve essere una domanda che arriva dall’elettorato, non il frutto di un accordo interno», spiega un consigliere del Pd. Intanto, la sconfitta nella roccaforte di Assemini, fa perdere quota al M5S. «C’è una destra in difficoltà che perde a Iglesias – è la posizione del coordinatore e senatore Ettore Licheri – ad Assemini, allo stato dei numeri attuali, il candidato espressione della coalizione progressista, Diego Corrias, va al ballottaggio contro un ex sindaco del M5S che è appoggiato dalla destra». Il pentastellato rileva anche «una partecipazione nutrita di liste civiche, segno di un desiderio di partecipare all’attività politica, e certamente indicativo dell’obiettivo che si deve dare il fronte progressista per le prossime regionali». Di certo, «siamo all’inizio di una progettualità che deve essere convincente soprattutto presso quel 40% dei sardi ai quali dobbiamo far tornare la voglia di votare, dobbiamo in silenzio costruire un percorso con il Pd e con le altre forze progressiste».