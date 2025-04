«Il voto di Becciu? Ne parleremo dopo i funerali» 

Per entrare nel vivo dei temi del conclave occorrerà attendere la prossima settimana. Intanto resta il rebus Becciu. Parteciperà o no? Saranno le congregazioni a decidere ma al momento non trapela nessuna anticipazione; d'altronde la metà dei cardinali elettori deve ancora arrivare a Roma.

Il cardinale di Pattada ha fatto capire che non intende fare passi indietro: «Richiamandomi all’ultimo Concistoro il Papa ha riconosciuto intatte le mie prerogative cardinalizie», ha spiegato nei giorni scorsi all’Unione Sarda, «in quanto non vi è stata una volontà esplicita di estromettermi dal Conclave né la richiesta di una mia esplicita rinuncia per iscritto. L’elenco pubblicato dalla Sala Stampa non ha alcun valore giuridico e va preso per quello che è».

Come andrà a finire? «Di conclave parlo dopo i funerali» del Papa, ha detto ieri il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, rispondendo a chi chiedeva se nella congregazione dei cardinali fosse stato affrontata la questione dell’ingresso in conclave o meno di Becciu. Il cardinale Fernando Filoni ha aggiunto che sul porporato sardo «per il momento non possiamo dire niente».

Alle congregazioni «c’è un clima tranquillo, adesso stanno arrivando tutti e poi tanti ancora devono arrivare. Aspettiamo che arrivino anche gli altri confratelli». E ha evidenziato, rispondendo ai cronisti: «L’eredità di Papa Francesco non cadrà».

Il cardinale Celestino Aòs Braco ha dribblato le domande dei cronisti: «Il cardinale Becciu non è il Papa. Stiamo pregando per papa Francesco».

E ancora, il cardinale Giuseppe Versaldi ha spiegato: «Adesso andrò a vedere e a sentire quello che finora hanno deciso» sul porporato. Intanto nella riunione di ieri è stato discusso e approvato il programma dei "novendiali". La congregazione di oggi si svolgerà a partire dalle 9.

