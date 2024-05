Il voto del Consiglio fantasma 

Una variazione di bilancio da un milione di euro (fondi Pnrr) per la meccanizzazione della raccolta differenziata e tre debiti fuori bilancio per circa 30 mila euro. Il Consiglio comunale di Nuoro ritorna “operativo” per un giorno, con la seduta in seconda convocazione che ieri, con 9 consiglieri in aula (16 quelli assenti), ha approvato i punti in agenda. La seconda convocazione ha permesso di abbassare il numero legale e rendere valida la seduta nulla venerdì dopo il forfait in massa dei 13 consiglieri che il 16 maggio avevano votato no al bilancio preventivo, decretando l’inizio della fine dell’era Soddu. Ad occupare la sua poltrona in aula ieri è tornato anche il sindaco Andrea Soddu, il dimissionario. Oggi l’assemblea si riunisce ancora una volta, alla luce del decreto dell’assessore l’assessore agli Enti locali Francesco Spanedda che intima di approvare il bilancio entro il 4 giugno, altrimenti arriverà il commissario. All’ordine del giorno il bilancio già bocciato, ma i numeri in aula cambiano ancora. Per oggi Pierluigi Saiu, Emilio Zola e Angelo Arcadu, del centrodestra, hanno annunciato la loro assenza.

Nuovi equilibri

Senza i tre consiglieri del centrodestra in aula, il fronte dei fedelissimi di Soddu, a cui si aggiunge l’aiutino di Pietro Sanna e Viviana Brau, arriva ad un nuovo labilissimo equilibrio in aula: 11 a 11. Ma sulla carta questo non potrebbe bastare per far approvare un bilancio bocciato, perché con undici voti favorevoli e altrettanti contrari il documento non passa.

Saiu, Zola e Arcadu giustificano così l’assenza: «È ormai evidente che l’amministrazione non ha più di una maggioranza, è dimostrato dalla seduta in cui il bilancio è stato bocciato. Nonostante ciò, il Consiglio è stato convocato per altre due sedute. Questo caos amministrativo è conseguenza non solo dell’incapacità degli ex alleati di trovare un accordo, ma anche della gestione politicamente immatura di una delle fasi più critiche nella storia del Comune. Per queste ragioni riteniamo opportuno non prendere parte a questo teatrino. La nostra sarà un’assenza politica, rappresentiamo i cittadini stanchi di assistere a questo spettacolo. La nostra posizione è chiara e coerente: abbiamo votato contro il Dup e il bilancio, ma ciò non implica che ci siamo dimenticati dei disastri causati né siamo disposti a fare sconti agli ex alleati di Soddu».

Biciclette e lacrime

Ieri dalla maggioranza sono arrivate solo lacrime. Sono quelle di commozione dell’assessora Rachele Piras sul discorso fatto dalla compagna di viaggio Maria Boi: «Mi ricorda tanto quando da piccola mi regalarono una bicicletta scassata che nessuno voleva. La misi a posto, dopo tutti la volevano. Noi abbiamo fatto così, abbiamo preso un Comune senza pedali e raggi, lo abbiamo messo a posto e ora tutti lo vogliono». Piras e Soddu hanno ringraziato i consiglieri presenti «per un atto in dovere e responsabilità» e gli uffici: «Senza voi non averemmo fatto tutto questo».

