Il voto degli avvocati: finisce tredici a otto, Pinna va verso il bis 

Il presidente uscente dell’Ordine degli Avvocati, Matteo Pinna, si avvia verso una riconferma. La tre giorni di voto per l’elezione del nuovo Consiglio forense si è chiusa con il successo del gruppo “Avvocatri Insieme” che ha eletto 13 consiglieri contro gli otto della lista “Avvocati è Legalità”. Nessun eletto per “Avvocati.3”, così come per gli indipendenti sostenuti dalle associazioni “Avvocati in Movimento” e “Avvocati Uniti”.

I primi quattro candidati più votati fanno parte della lista del presidente uscente. Il re delle preferenze è stato Gianluigi “Gigi” Perra (859), davanti proprio a Matteo Pinna (807), che già nei prossimi giorni – convocato il primo consiglio – potrebbe essere confermato alla presidenza. Tiziana Rando ha preso 663 viti, mentre Ylenia Spiga ne ha conquistato 661. La più votata della lista “Avvocati è Legalità” è Sara Zucca con 619 voti, davanti a Tiziana Frongia (517), Mauro Massa (514) e Francesco Caput (510). Gli altri eletti sono Federica Sanna (507), Gianluca Grosso (498), Rossana Perra (497), Micaela Monni (493), Carlo Amat (476), Federico Manca Bitti (472), Maria Caterina Arba (457), Herika Dessì (427), Francesco Paolo Micozzi (424), Stefano Pisano (423), Roberta Cannas (408), Raffaella Atzori (400) e Milva Pili (399).

Quest’anno le liste apparivano in gran parte rinnovate, visto che molti avvocati che avevano già fatto due mandati in consiglio non hanno potuto candidarsi. I circa 2500 legali iscritti potevano esprimere sino a 14 preferenze, rispettando le quote di genere.

