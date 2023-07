Il voto al santo si scioglie tra le polemiche 

Accese polemiche a Sant’Antioco per la processione che si terrà questa sera alle 19 con l’uscita del santo patrono per le vie della città. Da qualche giorno si sta facendo un gran parlare per la modifica inserita, per lo svolgimento della processione, dal canonico della Basilica, Don Mario Riu che ha voluto inserire il trasporto del Santo su un carro trainato da un giogo di buoi. Apriti cielo, lo scontro è aperto soprattutto sui social fra tradizionalisti e chi invece vede di buon grado la decisione del prelato.

Le reazioni

«È una decisione presa di imperio dal canonico della basilica, pur con rispettabili motivazioni, nonostante gli appelli dell'amministrazione comunale al rispetto della tradizione», precisa l’assessore alla cultura Luca Mereu che però aggiunge «bisogna sentire anche lui e capire il perché ha voluto questa modifica». Don Mario Riu però non risponde alle domande. La sua posizione è chiara, talmente chiara che la Pro Loco, organizzatrice della festa, lo ha scritto nero su bianco nei manifesti. «In via del tutto eccezionale, per volere del Canonico della Basilica, il Santo patrono verrà portato in processione su carro trainato da un giogo di buoi». “Ge ti sesi fattu conosci” e “A chini sesi”, paradossalmente è il nome dei due esemplari che per la prima volta nella storia della festa più antica della Sardegna porteranno il simulacro di Sant’Antioco in processione. Li conduce Valerio Caredda, 35 anni, attuale rappresentante di una famiglia che da tre generazioni vede la sua famiglia vicina al Santo Martire e sempre presente alle processioni, prima con il nonno Gesuino, poi con il padre Antonio e adesso con lui.

Il voto al santo

«Ho avuto un problema di salute l’anno scorso - dice Valerio Caredda - e ho chiesto l’intercessione del santo al quale siamo legati da sempre. Sono qua grazie a lui e ho espresso a don Mario questo mio desiderio di portarlo in processione per rendere grazie». Eccezionale modifica che peraltro era già stata comunicata al gruppo di chi da sempre porta il santo in spalla. La giusta riservatezza legata alla privacy della persona che ha fatto questa richiesta, accolta e condivisa dal sacerdote e di cui, nessuno sapeva niente ha fatto in modo che in tanti, arricchissero la discussione con chiacchiere e polemiche. «Siamo dispiaciuti che si faccia polemica intorno alla processione, proprio perché intesa come manifestazione di fede nei confronti del nostro Martire - ha detto il sindaco Ignazio Locci - la scelta del sacerdote di promuovere la processione con il Santo a bordo di un carro rappresenta lo scioglimento di un voto verso il quale nutriamo profondo rispetto. Ribadiamo che la fede, per noi, è al primo posto. Ci rammarica sapere che non per tutti è così e che alcuni colgono l’occasione per polemizzare». Resta la gioia per un concittadino che adempie al suo voto, come promesso in un letto d’ospedale.

RIPRODUZIONE RISERVATA