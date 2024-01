Il voto al santo sciolto dalla comunità 

La tradizione del priorato resiste forte nel cuore dell’Isola, tramandandosi di generazione in generazione. Il viavai di volontari di questi giorni la dice tutta: in Barbagia, l’entusiasmo intorno al rito dei fuochi è grande: un voto a Sant’Antonio, in un comune filo conduttore fra fede e identità.

«Tutti fanno la loro parte», spiega il parroco di Desulo, don Marco Floris. «Si uniscono le forze per celebrare i festeggiamenti religiosi e civili nel segno della tradizione. Il priore non viene lasciato solo ma aiutato da quello entrante e dalle famiglie, insieme al paese». E mentre nella parrocchia di Sant’Antonio Abate, Antonio Zanda e Salvatore Fancello celebrano il passaggio di consegne, nella vicina Aritzo si procede ai preparativi la festa di oggi. «Da noi esiste un vero e proprio comitato», spiega il priore di Pratz’e s’erriu Gianluca Pranteddu. «Dopo due anni da assistente diventi priore, supportato da amici e popolazione. Il lavoro è tanto, ma la passione è più forte di tutto».

