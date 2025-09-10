Il volto multietnico del commercio cittadino 

Il commercio cittadino parla 29 lingue. Tante, infatti, sono le nazionalità di negozianti, professionisti e artigiani di origine straniera che operano a Iglesias. Un tendenza in costante aumento, visto che solo nell'ultimo anno sono state aperte oltre dieci attività i cui intestatari provengono da altri Paesi. «Questo dato - commenta l'assessore al commercio Daniele Reginali - conferma che la nostra città è sempre più multietnica e, grazie alla lungimiranza delle scelte politiche di sviluppo turistico operate negli ultimi anni, Iglesias è diventata più appetibile anche dal punto di vista degli investimenti economici provenienti dal mercato estero». Nello specifico, dai tabulati della Camera di Commercio, risultano iscritti 88 esercenti, di cui 33 provenienti dall'Asia, 26 dall'Africa, 23 dall'Europa e 6 dalle Americhe. Le tipologie di attività si suddividono tra la ristorazione da asporto e in loco, il commercio di abbigliamento (prevalentemente itinerante) i servizi alla persona come parrucchieri, estetisti e sarti.

Le nazionalità

Tra commercianti stranieri, i più numerosi sono i senegalesi con 15 attività registrate: tra loro, Omar Ndaje è sicuramente uno dei commercianti più conosciuti e amati tanto essere ormai divenuto un cittadino iglesiente a tutti gli effetti. «Mi sono stabilito a Iglesias - racconta - da una decina di anni, anche se faccio il lavoro di ambulante in città da oltre venti e conosco ormai tutti».

Le nuove attività

Sono molte le persone giunte a Iglesias quasi per caso e che hanno poi deciso di mettervi radici. Una tra loro è Alba Rodriguez di origine spagnola: «grazie a un'opportunità lavorativa di mio marito - racconta - abbiamo deciso di trasferirci da Milano a Iglesias. Qui ho aperto un negozio di abbigliamento e accessori vintage». Mentre negli anni '90 e prima 2000 si era assistito a un vero e proprio boom di aperture di negozi cinesi, in questi ultimi tempi, invece, si registra un incremento delle attività gestite dai bengalesi: da questo gennaio ne sono state aperte ben quattro. «Arrivato dal Bangladesh - racconta Al Amin, 25 anni - mi sono stabilito a Cagliari dove ho aperto un negozio di souvenir e bigiotteria. Poi mi hanno parlato positivamente di Iglesias e ho deciso di trasferire il negozio in questa bellissima cittadina». La città è sempre stata accogliente con gli stranieri. Anche i commercianti guardano con curiosità alle nuove presenza, ma c’è chi come Gianni Loi, titolare di una storica libreria nel centro storico, che solleva qualche perplessità: «Sono del parere che le vie più importanti del commercio, come Corso Matteotti, via Azuni e via Martini, debbano conservare una loro identità storica e culturale che non coincide con le nuove autorizzazioni commerciali, concesse forse con troppa leggerezza».

