Il volto della centenaria in un murale 

Fonni celebra i suoi anziani con un mosaico donato dall’artista Gianni Mattu alla comunità. Si trova in via Umberto, a due passi dal Municipio. L’opera ricorda tzia Anna Soddu, centenaria scomparsa di recente, e s’ispira al progetto “Chentannos” di Laura Mele, che da anni racconta volti e storie dei centenari sardi. I passanti restano incantati dall’installazione che ripropone il volto della nonnina, fra colori accesi e lo sfondo bianco. «Oggi il sorriso di tzia Anna è diventato arte, memoria e gratitudine - ha commentato la sindaca Daniela Falconi - quest’opera è più di un’installazione artistica. È un abbraccio collettivo a chi ha camminato prima di noi e costruito il paese giorno dopo giorno». Mattu, da tempo residente ad Alghero, molto legato alle proprie radici, rende omaggio a Fonni dopo il trofeo per il palio del 2024. «È un dono - ha aggiunto la sindaca - a tutti gli uomini e le donne di Fonni che portano dentro e trasmettono con dignità la storia e la forza delle nostre radici».

Grande l’emozione per l’ideatrice di Chentannos, Laura Mele che ha ringraziato le istituzioni, la famiglia di tzia Anna Soddu e l’artista «per essere riuscito a trasformare una fotografia in un mosaico, così realistico e averlo donato a tutta la comunità». (g. i. o.)

