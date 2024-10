Il volto bello della città che viaggia 

Da una lato il Parco lineare, polmone verde in fase di ultimazione. Dall’altra impianti sportivi, spazi culturali e locali per il divertimento, ma anche insediamenti produttivi ormai dismessi. Nel mezzo, un centro intermodale che, seppure con qualche limitazione, dopo anni di attesa ha iniziato ad assolvere il suo ruolo di interscambio tra trasporto in ferro e gomma.

Nuovo look

L’ampia area attorno a via Ghilarza si candida a diventare il nuovo asse portante di ingresso al centro cittadino, ma secondo la Giunta di Massimiliano Sanna «il tessuto connettivo soffre della discontinuità d’uso degli spazi». Serve una riorganizzazione, o meglio una rigenerazione urbana. E siccome la sfida è ambiziosa, il Comune ha scelto di farsi accompagnare in questo percorso dal dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura dell’Università di Cagliari. La collaborazione, nata lo scorso anno in occasione del festival Connetica è entrata nel vivo con l’approvazione dello schema di convenzione che porterà alla nascita del distretto culturale “OOH! Oristano Over Hub”.«L’intento – spiega l’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu – è favorire la vivibilità dell’area ripensando gli spazi aperti, pubblici e privati a uso pubblico».

Il piano

Il progetto si articola in due fasi, ciascuna della durata di quattro mesi, e la prima è ai nastri di partenza. Tra novembre e febbraio, il personale tecnico e scientifico dell’ateneo svolgerà i primi sopralluoghi e avvierà i contatti con i portatori di interesse: associazioni dei privati, responsabili scolastici e attività locali interne al comparto. Seguirà un’indagine conoscitiva sulle potenziali unità immobiliari e aree che possono essere incluse nel programma degli interventi. Ultimata la ricognizione degli spazi disponibili sarà consegnato al Comune un primo dossier di analisi.Successivamente si partirà con la seconda fase, da marzo a giugno, durante la quale sarà redatto un masterplan strategico sull’area. Anche i cittadini saranno coinvolti mediante incontri formativi che contribuiranno a comporre il quadro degli ambiti strategici per lo sviluppo di progetti temporanei e partecipati di rigenerazione urbana a breve termine. L’ultimo step sarà la costituzione di un primo raggruppamento di soggetti interessati alla rete OOH! Tutte le informazioni saranno raccolte in un dossier progettuale sull’area di interesse.

I fondi

La convenzione non prevede impegni finanziari, se non quelli strettamente necessari al ristoro delle spese sostenute, per le quali il Comune riconoscerà al Dipartimento un contributo di 20mila euro. L’Università di Cagliari, dal canto suo, metterà a disposizione le proprie risorse di personale scientifico e tecnico, anche attraverso l’attivazione di borse di studio e contratti di ricerca.La macchina organizzativa è già in moto per dare una nuova immagine ad un angolo della città un tempo legato alla piccola manifattura e alla produzione di mattoni in laterizio, oggi in cerca di una nuova connotazione.

