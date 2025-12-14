Il volo della Mediterranea 

La leadership del girone A dell’Over 55 è sempre della Campagnola, vittoriosa senza giocare. Nel girone B invece comandano gli Amatori Orione Selargius. La Mediterranea R. U. è ancora regina negli Over 58: sei le reti rifilate nel successo sull’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana.

Bagarre per la vetta

La vittoria arriva a tavolino per la capolista del girone A dell’Over 55 Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare: l’Okky Villanova rinuncia alla partita e viene penalizzata di un punto. Sardachem e Real Putzu inseguono ad una lunghezza. I cagliaritani con le doppiette di Sabiu e Cabras, superano il fanalino di coda Poggio dei Pini/Sotto La Torre e raggiungono i putzesi fermati sull’1-1 dall’I. R. Moniaflor, al secondo risultato utile consecutivo. Il 3-0 sull’Opes Team porta la Tielle Team (alla terza vittoria di fila) a quota quindici. Successo anche della Cooper Band per 3-1 sul Cagliari 2007, al secondo ko consecutivo.

Pusceddu e Contieri regalano una vittoria all’inglese sul Nuraghe/Evolvere alla leader del girone B Amatori Orione Selargius. I selargini a quota ventisette punti tengono a distanza i cugini della Maccioni Marmi, che inseguono a cinque lunghezze di ritardo (ma con due gare da recuperare), grazie al 3-2 sul Deximu, firmato dalla doppietta di bomber Gherazzu e dalla rete di Congiu. Ancora in affanno gli Ingegneri, alla seconda sconfitta di fila e con un digiuno da vittorie lungo quasi un mese. Il 2-1 impostogli dalla Lewis Room vale per quest’ultima i quindici punti, e una striscia positiva lunga quattro turni. La SI. TI. Carbonia invece vince 2-0 lo scontro diretto contro gli Amatori La Palma, vittoria che vale il sorpasso sui cagliaritani. Primo successo invece per la Eosol/Car-Refinish, per 3-1 sulla Sardegna Termale Sardara/E. I. 83 (penultima).

Botta e risposta

La Mediterranea R. U. guida ancora l’Over 58, grazie al rotondo 6-1 sull’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana. Risponde la Masnata Chimici con il 5-0 su La Vernice: Vacca in grande evidenza con una quaterna e Piseddu lanciano la vicecapolista, inseguita da Il Club, che cala il tris sul Mulinu Becciu ancora a zero punti. Risale la china la Di. Fer che supera 3-1 la Sinnai Conad Superstore, con annesso sorpasso in classifica anche ai danni della De Amicis, che invece non va oltre l’1-1 contro la Frama/Beko Service. Rallenta anche la Polisportiva Sestu (1-1 con la Myair Svapo), mentre torna alla vittoria dopo due mesi il Fileferru, con un prepotente 5-2 sul Cral C.t.m., a secco di vittorie da un mese, e fermo a dieci punti.

