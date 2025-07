Il volo degli uccelli sulle lagune 

Due mondi che si incontrano tra la Sardegna e Berlino: è quanto accade tra l’ornitologo Gabriele Pinna, delegato Lipu Oristano, e l’antropologa Magdalena Buchczyk dell’Istituto di Etnologia europea dell’Università di Berlino che per mesi hanno studiato le zone umide e i movimenti degli uccelli nelle lagune dell’Oristanese, dando vita a un progetto scientifico e culturale esposto a Berlino, fino a sabato 19, all’interno dell’evento “Muddy Measures”. «Insieme abbiamo visitato anche il museo dell’intreccio di San Vero - racconta Pinna – Il movimento degli uccelli crea rotte, come fili che si intrecciano. Arte e natura si uniscono per valorizzare il patrimonio». In mostra anche foto di Pinna e strumenti per il monitoraggio degli uccelli. ( el. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA