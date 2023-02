Il volo da Milano decolla dopo 13 ore 

Tredici ore di ritardo, attese infinite in aeroporto e una notte in albergo. È stata una giornata difficile quella di domenica per i 110 passeggeri di EasyJet diretti da Milano Malpensa a Cagliari. Il volo sarebbe dovuto decollare alle 19, ma la compagnia è stata costretta a rivedere i piani. L’aereo impegnato sul collegamento con la Sardegna aveva accumulato un ritardo legato alla tratta precedente. E questo contrattempo ha reso di fatto “inutilizzabile” l’equipaggio, che avrebbe superato la soglia massima di ore di volo stabilita dalle norme del settore. Insomma: la condizione di piloti, hostess e steward sarebbe stata “fuorilegge”.

A spiegarlo è la stessa compagnia che chiarisce: «Il volo è atterrato a Cagliari alle 9.30» di mattina, e che per questo ai passeggeri sono stati offerti voucher e pernottamento per ridurre al minimo i disagi». E sempre ieri a Palermo un volo di EasyJet proveniente da Milano Malpensa è atterrato circa 3 ore dopo il previsto a causa del ritardo del volo precedente in arrivo da Copenaghen, dove l’aeroporto era stato chiuso per diverse ore a causa del forte maltempo.

«La compagnia si scusa per i disagi subiti dai passeggeri anche per situazioni al di fuori del proprio controllo», afferma un portavoce che sottolinea come «la sicurezza e il benessere di equipaggio e passeggeri sono la priorità di EasyJet».

RIPRODUZIONE RISERVATA