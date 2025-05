Il volo Areus verso Pavia per un intervento salvavita 

Doveva essere sottoposta a un intervento di trombectomia alla cava ma in Sardegna non era fattibile. Una donna di Fonni di 63 anni è stata trasportata d’urgenza, a bordo dell’elicottero Areus, da Lanusei a Pavia. Il volo salvavita è stato effettuato ieri da Echo Lima 1, atterrato sull’elisuperficie dei vigili del fuoco intorno alle 11. La signora, degente al Nostra Signora di Lanusei, è stata ricoverata in una clinica specializzata della città lombarda dove il personale sanitario l’ha sottoposta alla delicata operazione vietata nell’Isola. Al netto dei motivi per cui non è stato possibile intervenire negli ospedali sardi - secondo quanto si è appreso non sarebbe stato fattibile neppure al Brotzu di Cagliari - il sistema sanitario ha fatto ricorso all’elicottero dell’Areus per un viaggio non derogabile oltre Tirreno. Il mezzo aereo, allertato dalla centrale operativa del 118 di Sassari, è decollato da Olbia alle 10.30 e dopo mezz’ora scarsa è arrivato in Ogliastra. In pista è arrivata l’ambulanza, su cui pochi minuti prima era stata caricata la paziente in condizioni critiche, con il personale sanitario che ha consegnato all’équipe la donna attesa dalla trombectomia cavale, un intervento di chirurgia vascolare che rimuove un coagulo di sangue dalla vena cava. Il mezzo aereo è arrivato a destinazione nel primissimo pomeriggio, facendo rientro alla base di Olbia nelle ore successive. Durante il viaggio, la paziente è stata assistita da un’équipe che ne ha monitorato le condizioni. (ro. se.)

