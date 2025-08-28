Il vitalizio per la maestra del bisso 

Chiara Vigo, la maestra del bisso di Sant’Antioco, ritorna agli onori della cronaca, grazie alla Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni che ha proposto e ottenuto l’approvazione per lei di un assegno straordinario, come previsto dalla legge Bacchelli. Un vitalizio riconosciuto a cittadini illustri che si siano contraddistinti in diversi settori, compresa l’arte e la cultura, che versino in stato particolare.

L’emozione

Nella sua casa in Via Regina Margherita, Chiara Vigo apprende la notizia con grande emozione e incredulità. «Non me l’aspettavo. Sono molto emozionata - dice - con tutta probabilità, questa cosa arriva perché qualcuno ha parlato di me alla Presidente e mi emoziona ancora di più il fatto di ricevere, in quanto donna, questo riconoscimento da un Presidente donna. Questo gesto, oltre a riconoscere l’importante significato che ha la mia vita, il tramandare un’arte che arriva da molto lontano, mi permette di continuare a vivere, nella mia umile casa, portando ancora avanti quelle che sono le mie conoscenze, la mia tessitura attraverso il bisso, la seta del mare». Una tradizione per la quale ancora oggi, a Sant’Antioco arrivano tantissime persone che cercano la maestra del bisso. Lei mostra come realizzare i filamenti, lo fa mentre recita preghiere e rituali, raccontando l’antica arte della tessitura del filamento che si ricavava dalle “naccare”, la pinna nobilis. Come tutti i maestri custodi d’arte, annovera anche qualche contestatore, ma lei lascia correre e va avanti col suo percorso, e raccoglie risultati. Di certo, Chiara Vigo rientra tra le persone che più di altri è riuscita a pubblicizzare il nome della cittadina lagunare nel mondo. A metà degli anni ‘90, la maestra del bisso interviene a “Mastros” a Porto Cervo, poi a Basilea per la realizzazione in bisso dello stemma della città. Nel 2008 è stata insignita del titolo di Commendatore della Repubblica italiana per il suo impegno nel tutelare la tradizione e l'ambiente marino.

I premi

Ha ricevuto premi come “Donna Fidapa” e il riconoscimento “Un bosco per Kyoto” per la sua dedizione nel difendere l’ambiente e la cultura. La sua arte è stata proposta all’Unesco come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Le sue opere sono state esposte in musei prestigiosi (Museum der Kulturen di Basilea, Museo Nazionale delle Arti di Roma, persino il Louvre) e una cravatta di bisso realizzata per il presidente Bill Clinton. «Esprimo tanta gratitudine - dice Chiara Vigo - e potrò serenamente occuparmi della continuazione storica delle arti. L’unica mia preoccupazione, il futuro per le giovani generazioni».

