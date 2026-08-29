Il violoncello  di Anja Lechner diventa magia 

Domani il violoncello di una delle più autorevoli interpreti della scena internazionale incontra le creazioni visive di Massimo Dasara. Ingresso libero per un concerto immersivo nel cuore del centro storico.

Dopo le giornate diffuse di Castelsardo, “Musica sulle Bocche” riprende il suo viaggio nel Nord Sardegna e approda ad Alghero, confermando quella natura itinerante che porta il festival diretto da Enzo Favata a cercare ogni volta un dialogo diverso tra musica, artisti e luoghi. Alle 21, nella Cattedrale di Santa Maria, protagonista sarà la violoncellista Anja Lechner, affiancata dalle creazioni visuali di Massimo Dasara. Un incontro tra suono e immagine pensato per entrare in relazione con uno degli spazi monumentali più importanti del centro storico. L’ingresso è libero.

La scelta di Santa Maria assume un significato particolare. Edificata a partire dal XVI secolo e oggi cattedrale della diocesi di Alghero-Bosa, la chiesa racconta attraverso la propria architettura secoli differenti della storia della città. Il nucleo tardogotico di impronta catalana, evidente nel campanile ottagonale, convive con gli interventi rinascimentali e con la facciata neoclassica realizzata nell’Ottocento. Una sovrapposizione di epoche e linguaggi che rende la cattedrale parte integrante dell’esperienza del concerto. In questo spazio risuonerà il violoncello di Anja Lechner, musicista tedesca che ha costruito un percorso artistico capace di attraversare repertorio classico, musica contemporanea e improvvisazione con una cifra interpretativa profondamente personale.

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