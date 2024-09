Il violino dell’insegnante per l’omaggio ad Anna Laura 

Soave è stato il suono del violino. Le note, suonate da Alessandro Garosi, docente di musica dell’istituto comprensivo numero 1 di Tortolì, hanno aperto la breve, ma intensa cerimonia di accoglienza degli alunni iscritti alle scuole elementari di via Monsignor Virgilio. Poi, per un minuto, è suonata la campanella, ad annunciare l’inizio dell’anno scolastico. Momenti struggenti in memoria di Anna Laura Pilia, la bimba di 10 anni strappata alla vita durante una seduta di vela sul mare di Arbatax. La piccola avrebbe dovuto prendere posto tra i banchi della quinta classe.

Alla cerimonia di ieri mattina hanno presenziato tutti i bambini della scuola, la dirigente Santina Castrogiovanni, i docenti e i collaboratori scolastici, oltre a uno stuolo di genitori. I compagni della quinta A per sentire Anna Laura ancora vicina hanno voluto portare in aula fiori e pupazzi. Li hanno messi sul banco vuoto della piccola velista come su un tappeto da gioco. Le maestre hanno accettato la lezione semplice dei loro alunni, costretti a confrontarsi con la realtà segnata dall’incidente dell’8 agosto. Ai suoi compagni la direzione scolastica assicurerà supporto psicologico attraverso uno staff di specialisti con i quali verrà siglata una convenzione. Alla bimba verrà intitolata la biblioteca della scuola. Oggi una delegazione di alunni andrà in cimitero a deporre i fiori sulla tomba in cui riposa la bimba. (ro. se.)

