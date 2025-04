Il violinista girovago ritrova le sue radici 

Puoi viaggiare per il mondo, camminare su mille strade, ma i passi lungo la via di casa avranno sempre un suono speciale. È la storia di Simone Soro, 39 anni, una vita col violino in mano, e autore di un brano dedicato tutto alla sua città, Sestu, battezzato “Il Sesto Miglio”.

Strada di note

«Nel mio percorso artistico ho fatto di tutto per allontanarmi da casa», racconta il musicista. «Poi ho capito che le mie radici erano sempre state lì, a darmi forza». Radici che hanno fatto nascere un albero, anzi una foresta: tra musica jazz e classica, suonando con Claudia Aru, Fabio Furia, orchestre italiane e internazionali. E poi i palchi di India, Cina, Giappone, con artisti tra i quali Varijashree Venugopal, Pramath Kiran, Sri Kumaresh. Un ragazzo dai toni compassati, i movimenti calmi, ma che tradiscono l’energia di chi ha sempre la valigia pronta: «Viaggiare per me è mettersi in gioco, perdersi ogni tanto per ritrovarsi più forti, confrontarsi con la scomodità dell'ignoto».

La musica nel Dna

Simone Soro è figlio d’arte. «Mio padre è un cantautore, da piccolo passavo ore a giocare sulla sua tastiera», ma non l’ha mai vissuto come una strada imposta: «Col tempo ho capito che la musica è il linguaggio delle mie emozioni». I primi passi da professionista? «Nella Banda Giuseppe Verdi, come tanti sestesi, suonavo il sax contralto”. Nonostante un vero demone: «L'ansia da prestazione, la paura di deludere». Fino a un giorno davvero speciale: «Suonavo al lirico con il gruppo Contramilonga. Sono passati circa 15 anni, forse. La sala era gremita di gente. Durante il mio solo tratto dal brano Adios Nonino di Astor Piazzolla, ho visto una signora commossa fino alle lacrime. Lì ho capito quanta gioia poteva darmi suonare davanti a un pubblico. E ho imparato a canalizzare quell’energia, trasformarla in risorsa».

Il futuro

Oggi dopo mille palcoscenici, è un artista sicuro di sé: «L’ultimo album l’ho chiamato Ispirale, con l’etichetta sarda Raighes Factory, un gioco di parole tra la parola spirale in logudorese e l’ispirazione. Un viaggio sonoro, introspettivo». E il fulcro, quel “Sesto Miglio”: «In questo brano ci sono le partite a pallone coi miei fratelli e gli amici del vicinato, i primi passi nella banda, le lunghe corse in bicicletta tra i campi aperti di una volta, vicino a casa». Ma non in una nostalgia amara. «Le esperienze di vita sono il mio motore, la mia ispirazione. E poi ci vuole tanta disciplina, e costanza». Nel futuro? «Voglio diventare sempre più capace di raccontare la mia verità».

RIPRODUZIONE RISERVATA