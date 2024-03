Il vino identitario alla conquista di Tokyo 

La grande festa del vino identitario sardo si mette in moto. Parte il tour Cannonau likeness international, un viaggio per la valorizzazione del blasonato rosso della Sardegna che inizia a Paestum e si concluderà a febbraio a Tokyo. La prima tappa dunque al Paestum Wine Fest, lunedì 25, presso la Sala Venere a partire dalle 11. Durante l’incontro è prevista una masterclass guidata da Davide Gangi, presidente di Vinoway Italia e Mariano Murru, presidente Assoenologi Sardegna, le due organizzazioni che curano l’evento. A Vinitaly, il 17 aprile, alle 10, si terrà la presentazione della seconda edizione del Cannonau likeness international, in programma a ottobre a Cagliari in collaborazione con l’ associazione Epulae e Sardegna Ricerche. Subito dopo sarà la volta della Lombardia per partecipare alla kermesse Milano Wine Week e a febbraio si chiuderà il tour in Giappone, a Tokyo, in collaborazione con l’ambasciata italiana e l’associazione Italia Giappone. «Dopo il successo della prima edizione» spiega Mariano Murru, «che ha visto protagonisti alcuni tra i più illustri personaggi del mondo del vino, la manifestazione “Cannonau Likeness” diventa itinerante, offrendo la possibilità di far conoscere il più iconico vino della nostra Isola, in altri territori e nell’ambito di prestigiose manifestazioni, in Italia e all’estero. In questa fase di mercato particolarmente difficile, non possiamo che ringraziare il presidente di Vinoway Davide Gangi e tutti gli altri partner per l’opportunità offerta di fare promozione dei nostri vini e del nostro territorio». Paestum Wine Fest, ricorda Gangi «è uno degli eventi più prestigiosi del Sud Italia: all'edizione precedente hanno partecipato oltre 22 mila operatori tra buyer, esperti del settore e appassionati».

I vini in degustazione

Argiolas, Senes Cannonau Doc Riserva 2019; Cantina Santadi, Noras Cannonau Doc 2021; Cantina Trexenta, GoiMajor Cannonau Doc 2021; Contini, Inu Cannonau Doc Riserva 2019; Duca della Corgna Poggio Pietroso Trasimeno Gamay Doc Riserva 2019; Ferruccio Deiana, Sileno Cannonau Doc 2019; Gabbas, Dule Cannonau Doc Classico 2016; Genna Manna, Genna Manna Cannonau Doc 2021; Sebastiano Ligios, Carammare Cannonau Doc 2012; Sella&Mosca, Dimonios Cannonau Doc Riserva 2020; Vigne Muzanu, Terras de Mamujada Igt 2019; Ziu Andrìa, Nastallai Cannonau Doc 2019.

