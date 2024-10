Il vino? È una storia di famiglia 

«Un percorso di storia. di antichi e nuovi sapori. Possiamo offrire l'occasione di far conoscere i vini di molte aziende, la loro storia, i loro sacrifici e loro dedizione per coltivare un prodotto conosciuto in tutto il territorio. Ognuno con le sue peculiarità, un lavoro di famiglia fatto di grande amore e passione».

La passione

Nelle parole della presidente della Pro Loco di Iglesias, Rita Melis l’obiettivo di un appuntamento organizzato per raccontare la magia dei sapori del vino mista alle storie dei piccoli e grandi produttori del Sulcis Inglesiente. Si intitola “Le vie del vino” e si terrà oggi, dalle 18 a mezzanotte, nell'affascinante scenario del Chiostro di San Francesco a Iglesias. Organizzato e promosso dalla Pro Loco con la collaborazione e il patrocinio del Comune, è un viaggio itinerante sulle vie del vino, per sedurre gli occhi e il palato di centinaia di appassionati e curiosi.

Le storie raccontano il passato e il presente delle famiglie legate nel tempo alla generosità di una terra, mai abbandonata, ma curata con grande rispetto e passione. Sono le storie delle Vigne Bentesali di Sant' Antioco, dei Vigneti Lenzu di Gonnesa, del Marchese di Tabarka di Calasetta, di Funtana E' Mari di Gonnesa, della Vigna Du Bertin di Carloforte, delle due cantine Rubiu e Arriali di Iglesias e Lilliu di Ussaramanna.

Le famiglie

«La nostra è una storia antica e ricca di aneddoti – racconta Roberto Rubiu, presidente dell’omonima cantina – la nostra azienda nasce per volontà del mio bisnonno nel 1800 ed è un simbolo della identità della nostra famiglia. La storia della famiglia Rodriguez e Rubiu è un viaggio che attraversa secoli, e noi lavoriamo per coniugare la cultura e la tradizione spagnola con quella sarda, valorizzando le nostre generose terre».

Tradizione e innovazione contraddistinguono le Cantine Arriali, sulle quali il loro enologo e presidente Paolo Pitzolu ha investito tutto il suo sapere, dopo avere vissuto in diverse parti del mondo: «Dopo avere girato il mondo – racconta Pitzolu – ho deciso di ritornare nella mia terra e nel 2018 ho investito su questo progetto. un progetto di ispirazione garagista, all'avanguardia ma in un contesto dalla millenaria tradizione vitivinicola.

Mi avvalgo di tecniche viticole ed enologiche che abbracciano tutto il territorio della Sardegna». La famiglia e l'amore per la propria terra sono il cuore di tante piccole e medie aziende, come l'azienda Vigneti Lenzu, di Gonnesa. «La nostra azienda è la nostra famiglia – conferma Emanuele Lenzu, della società Agricola Ercole Lenzu e figli – nasce negli anni sessanta dello scorso secolo, nella frazione mineraria di Bacu Abis. Il capostipite della famiglia, Ercole Lenzu, decise di coniugare la vocazione delle proprie terre con la coltivazione dei vitigni tradizionali della terra sarda, ottenendo vini di qualità, che hanno riscosso e continuano a riscuotere successo ovunque». L’appuntamento di oggi darà modo di scoprire tutte le altre storie.

