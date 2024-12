Il vino di casa arriva sino a Chicago 

Una distesa di filari senza tempo con radici profonde nella storia. In uno scampolo di Mamoiada i vigneti si rigenerano come avveniva nel passato più lontano, oltre 150 anni fa. Nel 1850 irrompe la fillossera che divora la vite, danneggia l’apparato radicale e compromette le produzioni. La svolta arriva con un cambio nella coltivazione che spazza via il metodo tradizionale affidato al trapianto delle talee dai tralci. «La situazione ha spaventato i coltivatori che hanno adottato da allora il portainnesto americano perché più resistente. Così si diceva e così si è fatto. A Mamoiada sono rimasti comunque quattro vigneti a radice diretta. Io avevo quelli dei miei nonni. Ho impiantato i nuovi seguendo il sistema antico, a talea, con i tralci prelevati dai vigneti antichi». Giampaolo Paddeu porta in giro in tutto il mondo il suo vino Minnennu, ispirato al soprannome del nonno, assieme a una storia identitaria più che mai preziosa, soprattutto in tempi di riscoperta del patrimonio autoctono.

La coltivazione

«Il sistema a talea per me è quello migliore perché si preserva il seme sperimentato dagli antichi, da chi ha lavorato prima di noi. È acclimato sul territorio. In questo momento di confusione è anche il modo migliore per mantenere l’identità e il vino con le sue caratteristiche tradizionali. Faccio il vino come si è sempre fatto in casa, come lo faceva mio nonno. Ho tenuto per filo e per segno la genetica, il clone antico». Giampaolo Paddeu parla con passione davanti al torchio del padre, nella bella cantina dirimpetto alla storica fontana di Mamuione, dove sarebbe nato il paese, proprio di fronte al museo delle maschere. Costruzione in pietra, impreziosita dal pergolato, dove custodisce il frutto di tanta sperimentazione e di un intenso lavoro. «Nelle vigne storiche c’è un po’ di tutto: Cannonau, Monica, Pascale Cagliari, Muristellu, Cannolari, Goloppu, Moscato, Nuragus. Io faccio vino artigianale, senza essere addizionato da sostanze estranee. In pratica, ho proposto sul mercato il vino che si faceva in casa».

La produzione

L’attività non è più un hobby, ma un lavoro che è prevalso anche su quello nell’edilizia, andato avanti fino a poco tempo fa. Paddeu imbottiglia da 15 anni. Le sue produzioni di nicchia viaggiano in Sardegna come pure in Francia, Belgio, Olanda, Svizzera, Inghilterra. Nei mesi scorsi approdano alla fiera di Chicago. Punta tutto sulla qualità, eredità maturata in quattro generazioni, a partire dal bisnonno Francesco Cadinu noto Silenzio che aveva un vigneto di due ettari e mezzo. È proseguita dal nonno Giovanni, maestro bottaio, noto Minneddu, fino al padre Salvatore, custode anche dei vigneti della moglie. Dall’aratura con i buoi, che arrivano da Gavoi, nei vigneti storici ogni passaggio è nel segno della tradizione. «La raccolta delle uve avviene a mano, in cantina facciamo la pigiatura con i raspi, la fermentazione su tini di legno tronco conici. Il vino stagiona per almeno nove mesi nella botte in legno prima di essere imbottigliato». Per preservare le piante dalle malattie punta su un trattamento di zolfo semplice contro lo oidio e di solfato di rame con calce contro la peronospora. Per conquistare il mercato gli danno una mano i canali social. Unica scelta innovativa in un’attività che privilegia identità e tradizione.

