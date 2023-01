Il vino come il fumo, l’Isola insorge 

Dopo il silenzio-assenso dell'Unione europea al progetto di legge irlandese che vuole inserire “alert sanitari” nelle etichette di confezioni di vino e alcolici per certificarne il potenziale danno alla salute, proprio come successo per le sigarette, l'Italia lancia la controffensiva in difesa del patrimonio enogastronomico nazionale, annunciando con il ministro degli esteri Tajani, il ricorso al Wto (l’Organizzazione mondiale del commercio). «Crediamo che dietro questa scelta un'altra volta si miri non a garantire la salute, ma a condizionare i mercati», ha tuonato il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Tajani, annunciando la richiesta d'intervento della Commissione Ue sul Wto. «Perché è assurda la decisione dell'Irlanda di introdurre un'etichetta per tutte le bevande alcoliche, incluso il vino italiano».

Proteste

Ma la rabbia è esplosa anche nell’Isola contro il provvedimento irlandese definito dalla Coldiretti Sardegna «semplicistico quanto pericoloso che falsifica la realtà e potrebbe avere delle serie conseguenze dal punto di vista economico».

ll presidente regionale Battista Cualbu non ci sta: «Il vino è uno dei prodotti simbolo della dieta mediterranea, la stessa che ha consentito alla Sardegna di vantare un altissimo numero di ultracentenari e avere al suo interno una delle cinque blue zone al mondo, quelle dove si vive più a lungo. Il problema di un eccessivo consumo di alcool è da stigmatizzare ed è un problema sociale che va affrontato, ma non può essere associato al vino, alla birra e ad un loro consumo che anzi (se assunto con moderazione) fa bene, sia come dimostrato dalla scienza che dall’esempio dei tanti ultracentenari che hanno sempre testimoniato di aver bevuto un bicchiere di vino tutti i giorni».

Danni incalcolabili