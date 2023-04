Il vino Cannonau? È quello dei vangeli 

Una serie di coincidenze farebbero pensare che il vino Cannonau potrebbe essere quello dei Vangeli. Paola Locci, studiosa originaria di Bari Sardo ma a Roma per lavoro lancia una sfida: studiare le connessioni che legano la Sardegna alle altre civiltà antiche. Locci, una seconda laurea in Simbologia dell’Arte Sacra, da anni studia i legami tra la comunità ebraiche e la nostra Isola. Tra gli esempi il cannonau: “kanan” che in fenicio e in ebraico vuol dire porpora, porporino proprio come il nostro celebre vino. Ma ci sono anche altre coincidenze. «Fu il professor Lilliu, archeologo, a parlare del fatto che una delle dodici tribù di Israele approdò proprio nelle nostre coste. Disse anche che si sarebbero fatte delle scoperte eclatanti, se si fosse percorsa quella strada. Nella Torah, inoltre, si legge che una tribù aveva un nome che ricordava la nostra Isola e che si perse per mare». Il ritrovamento in Ogliastra di una pressa nuragica chiarì che il nostro rosso d’eccellenza era molto più antico di quel che si credeva. «Il cannonau nasce coevo ai nuraghi ed il più antico della Sardegna – dice l’imprenditrice Giulia Mura – anche nelle terre dell’azienda Mura-Corda a Pelau, Jerzu, sono presenti i nuraghi. Un legame che rafforza l’unione tra Sardegna e Israele, con l'obbiettivo – partendo dal nostro vino – di educare all'ebraismo e coinvolgere i giovani».

