«Il vino ambasciatore di un’Isola d’oro»  

Una grande festa del vino e della Sardegna, con la sua storia e le sue emozioni uniche. Un tuffo sensoriale nelle atmosfere e nelle tradizioni dell’Isola in una cornice d’eccezionale importanza con i grandi temi che vive oggi il mondo vitivinicolo italiano e internazionale. Eccolo il cuore del 77esimo Congresso nazionale di Assoenologi che si è aperto ieri a Cagliari e si concluderà oggi. “Il vino: un’Isola di valori. Competenze, sostenibilità e biodiversità per un mercato di successo”, è il tema di fondo di questo appuntamento che dopo 30 anni premia la Sardegna con un ritorno in grandissimo stile.

Esperti

«Un evento internazionale, strategico per affrontare le nuove sfide che i mercati del vino chiedono a enologi e produttori», dichiara il presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella. In apertura di lavori ha ribadito che «i vini italiani sono ottimi, grazie alla nostra storia millenaria, ai nostri paesaggi. Tuttavia occorre diminuire la produzione e innalzare ulteriormente la qualità». Definisce il vino come «la miniera d'oro dell'Italia, un bene inesauribile, un patrimonio di cultura, storia e tradizione che dobbiamo difendere e promuovere - ha detto - Anche la Sardegna grazie alla sua straordinaria biodiversità, in tal senso può fare la differenza». All’iniziativa curata da Asseonologi Sardegna, presieduta da Mariano Murru, con la supervisione del leader nazionale Cotarella, anche la presenza del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Luogo prescelto il Bastione San Remy con i giardini e la Passeggiata coperta. «Tra i monumenti più iconici e rappresentativi del capoluogo, dove tra le altre iniziative – ha aggiunto Murru – ci sarà anche la mostra sui centenari della fotografa Daniela Zedda, una mostra dei pani rituali dell’Accademia del lievito madre e una mostra sulle viti selvatiche millenarie a cura di Agris. Un momento eccezionale per far conoscere la nostra Isola con i suoi colori, i suoi profumi e i suoi sapori. Un modo per lasciare agli ospiti un lungo ricordo della loro permanenza nella nostra antica e amata terra».

Eventi e Masterclass

Nel corso della due giorni ci si soffermerà sulle ultime tendenze del mercato, prospettive future, vini dealcolati. In primo piano i temi legati a paesaggio, salute, longevità, tradizioni enogastronomiche e culturali. Nei vari momenti del congresso verranno degustati oltre 200 vini e nella serata mixology, oltre 50 tipologie di liquori e distillati provenienti da tutta l’Isola. ( r. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA