Il Villasimius vince dopo oltre due mesi 

Villasimius 3

Ghilarza 0

Villasimius (4-2-3-1) : Arrus, Zedda, Loi, Magnin, Ganzerli, Arnaudo (27’ pt Marci), Argiolas (39’ st L. Floris), Melis (39’ st Valentini), Igene (21’ st Oli Oro), Pucinelli, Beugrè (32’ st Miranda). In panchina Sanna, Fernandez, Ragucci. Allenatore Nicola Manunza.

Ghilarza (4-4-2) : Miscali, Ibba, Chessa, Wojcik, Chergia (36’ pt D. M. Floris), Gaita (29’ st Carboni), Erbì (24’ st Vorticoso), Maugeri, Chappino, Salvini (41’ st Corrias), Cossu. In panchina Atzeni, Oppo, Orro, Rubattu. Allenatore Antonio Floris.

Arbitro : Riccardo Urru di Sassari.

Reti : pt 25’ Beugré; st 26’ Oli Oro, 37’ Argiolas.

Note : espulso Oppo dalla panchina; ammoniti Arnaudo, Igene, Oli Oro e Loi (Villasimius) e Maugeri (Ghilarza).

Villasimius. Dopo tre pareggi di fila, e trascorsi oltre due mesi dall’ultima volta, il Villasimius ritrova la vittoria all’Is Casas. Una grande prestazione quella degli uomini di Nicola Manunza che ha permesso loro di piegare il Ghilarza. I sarrabesi navigano nel cuore della classifica a otto punti dalla zona playoff. Gli ospiti restano a un punto dalla zona playout.

Nel primo tempo al 22’ una deviazione aerea di Igene si perde di poco sul fondo. È il preludio al gol che arriva 3’ dopo con firma di Beugré. Al 43’ l’ex Atalanta ha l’occasione per raddoppiare ma non trova la porta. Nella ripresa al 26’ Miscali nel tentativo di rinviare colpisce Oli Oro e la palla carambola clamorosamente in rete. Al 37’ Pucinelli verticalizza per Argiolas che batte Miscali in uscita.

