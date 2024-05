Il Villasimius sogna la finale 

Villasimius. Terza contro quarta, una sfida senza appello: in palio c’è la finalissima dei playoff di Eccellenza. Oggi all’Is Casas di Villasimius si affrontano, con fischio d’inizio alle 16, la squadra di Nicola Manunza e il Tempio. Sarà una gara unica e, nell’ipotesi di parità dopo i tempi regolamentari, si giocheranno i supplementari. Niente rigori: in caso di equilibrio anche dopo i 120’ saranno i padroni di casa a staccare il pass per la finale grazie alla migliore posizione in classifica al termine della sessione regolare.

I sarrabesi infatti sono arrivati terzi con 57 punti, un traguardo storico per Camba e compagni. Il Tempio non ha mai disputato i playoff ma ha vinto l’Eccellenza nella stagione 2005/2006. «Abbiamo solo un risultato dalla nostra parte», esordisce l’allenatore dei galletti Paolo Orecchioni, allenatore da due match, «mi aspetto che i ragazzi confermino quanto visto da quando sono subentrato alla guida tecnica: massimo impegno e determinazione. Affrontiamo una squadra ben organizzata, con buone individualità e un buon portiere che sa giocare anche con i piedi». Da Tempio oltre agli immancabili ultras arriveranno anche tanti altri tifosi. «Fa piacere», chiude Orecchioni, tempiese doc che ha in passato indossato la maglia azzurra.

Il Villasimius è la gran sorpresa del torneo. Nel girone di ritorno ha avuto un passo da primato. «Sono due squadre con storie diverse», dice il tecnico Nicola Manunza, «Tempio è una piazza storica per il calcio sardo con un passato in C. Noi siamo una neo promossa che non ha mai raggiunto questo traguardo. Disputare questo incontro è il giusto premio per quanto fatto dai ragazzi durante la stagione. Cercheremo di vincere, consapevoli di affrontare una squadra forte con valori importanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA