Il Villasimius si prepara alla grande festa 

Villasimius. L’Eccellenza è pronta a riabbracciare il Villasimius, che attende soltanto la matematica per festeggiare il ritorno in una categoria lasciata nel 2009-2010. Tredici anni fa. A sei giornate dalla fine del campionato la squadra di Antonio Prastaro nel girone A ha un vantaggio di dodici punti sul Castiadas, seconda della classe. Sulla carta deve conquistare ancora sette.

Squadra e tecnico

Oggi alle 15 sul campo del Cus Cagliari potrebbe avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo in una stagione sinora dominata. Il club raccoglie i frutti di una programmazione avviata due anni fa al cui centro c’è l’esperto tecnico Prastaro, che ha subito preso in mano le redini di un gruppo di ragazzi giovani e di buon valore. La squadra sta offrendo un ottimo calcio, nel paese è tornato l’entusiasmo e sugli spalti si rivede il pubblico dei tempi d’oro. «Abbiamo un buon margine», dice l’allenatore, «però non abbiamo ancora vinto nulla. Non lo dico per scaramanzia ma perché è la realtà. Dobbiamo cercare di ottenere prima possibile i punti che occorrono per raggiungere il risultato, quindi dobiamo stare concentrati. Stiamo facendo davvero bene, credo che nessuno si aspettasse un risultato del genere a inizio stagione. Le favorite erano altre. Insieme alla società abbiamo creato una rosa con tanti giovani di valore e molto seri. Sono cresciuti tanto cammin facendo e stanno ripagando la fiducia».

Tanti giovani

Sabato scorso contro il La Palma sono scesi in campo tre giocatori classe 2000, due delle classi 1999 e 2003 e un 2004. Proprio il più giovane, il brasiliano Clayton Valentini Junior (2004), sta emergendo. Per non parlare dell’attaccante Andrea Iesu, ventiduenne, capocannoniere con 20 reti. Come anche La Valle e Arnaudo, ma la vera forza è il gruppo. Fondamentale per la crescita dei fuoriquota anche il supporto degli esperti Chessa e Porcu.